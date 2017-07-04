（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月4日電）鴻海（2317）布局印度傳新進展。印媒報導，鴻海在印度投資態度更積極，今年後投資將不斷湧入，規劃設新廠擴展據點投資規模50億美元，向歐洲和美國銷售產品。



印度媒體The Times of India報導，鴻海集團在印度投資規模看50億美元，計畫在印度設立如同中國大陸的製造中心，向歐洲和美國銷售產品。



報導引述印度鴻海不具名高階主管談話表示，鴻海集團對於印度投資，將會採取更積極的態度啟動，這名高階主管表示，印度在鴻海集團優先投資名單的地位相當高，集團規劃在印度透過設立新廠和擴展製造據點觸角，促進當地投資並開展事業。



報導引述這位高階主管表示，鴻海集團今年之後在印度投資會不斷湧入。



報導指出，鴻海集團在印度既有工廠，製造包括InFocus、Oppo、小米（Xiaomi）、金立（Gionee）等手機產品。



報導引述這名高階主管表示，鴻海集團在印度營運會尋求垂直整合，在印度透過供應鏈布局生態體系。



印度7月1日實施新的商品與服務稅（GST）後，對包括台商在內的外國投資者來說，在印度銷售將不必再考慮跨省稅率不同問題，製造業投資設廠也不必因稅制不同而受限。



鴻海持續布局印度市場。印度媒體The Economic Times日前報導，鴻海集團支持的InFocus手機，計畫在印度投資1000萬美元，規劃推出8款智慧型手機和8款功能型手機，希望能在3年內在印度手機市場躋身前5大排名。



印度媒體Deccan Herald先前引述2位知情人士報導，鴻海集團有意在印度卡納塔卡省（Karnataka）的班加羅爾（Bengaluru）設立製造和組裝據點。



印度媒體日前報導，鴻海集團在印度的JNPT港口（Jawaharlal Nehru Port Trust）尋求13英畝的土地，可能在當地規劃投資。



2015年8月鴻海集團與馬哈拉什特拉省（Maharashtra）簽訂投資計畫。外媒和印度媒體當時報導，鴻海與印度馬哈拉什特拉省雙方宣布並簽署投資計畫，鴻海未來5年計畫在該省投資50億美元，設立新的電子產品製造廠區。



鴻海集團目標到2020年，在印度設立10到12個製造設施，並規劃與印度夥伴合作投入線上服務、行動互聯網、電子商務和再生能源等領域。



鴻海規劃將印度成為全球製造的中心，進一步擴大深化布局非洲和西亞等新興市場。



印媒先前報導，鴻海目前已在印度安德拉省的Sri City、坦米爾那都省（Tamil Nadu）斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）、以及馬哈拉什特拉省的新孟買（Navi Mumbai），建立營運據點。