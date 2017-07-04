傳微風擬接手京華城 雙方都否認中央社 (2017-07-04 13:30)
（中央社記者黃麗芸台北4日電）外傳京華城擬授權微風集團經營。京華城今天發聲明稿澄清表示，雙方並未有任何接觸或相關規劃，此為外界捕風捉影，但未來不排除與績優經營者合作；微風集團則說，沒有此事。
媒體報導，市場傳微風集團將接手京華城委託經營，甚至初步擬定將賣場更名為「微風松山」，由於此案合作模式、內容相較微風南京案複雜，目前就等微風集團董事長廖鎮漢點頭，雙方合約預期在下月確定，若順利的話可望於10月接管。
京華城今天對此發布新聞稿澄清，市場向來都有各項傳言或揣測，但公司目前並未與微風集團進行任何接觸或洽談。
同時，京華城現階段最重要的事情，就是要求台北市政府盡速回復其應有的容積率560%，盼積極開拓經營，才不會愧對股東的支持與期許。
京華城說，過去經營受挫主因為周邊交通動線不良及未有重大建設，如今隨著周邊交通改善及重大建設陸續完工，京華城將成為台北市民的新生活廣場。
此外，近幾年由於虛擬通路暢行，各百貨零售業都面臨經營難題，目前京華城體驗式行銷已具相當口碑和效益，也就市場現況不斷進行轉型。
京華城指出，由於公司量體很大，不但持續進行招商動作，也尋求與外部策略聯盟的機會，更不排除探詢任何可能合作的對象，包括美、日及國內具口碑等績優經營者。
微風集團則表示，沒有此事。1060704
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