本文來自「澎湃新聞」，作者：楊鑫倢

「日本人什麼時候可以到中國旅遊時，也用上微信支付？」7月3日，騰訊旗下的微信支付團隊在日本東京舉辦首場微信支付境外開放大會，日本記者在會上向微信方面提問。

1499143516638982.png

「如果以後大量日本遊客有這方面需求，我們未來有可能開通這項服務。」微信支付跨境業務運營負責人殷潔說。據澎湃新聞了解，目前微信對於綁定銀行卡有一定要求，發卡行需要是中國的銀行。

更多的日本商家則已經接入中國的移動支付服務。

7月3日，日本最火爆的葯妝店之一唐吉訶德（DonQuijote）宣布接入微信支付，成為全球第100家微信支付旗艦店。在唐吉訶德涉谷、新宿等商圈的37家連鎖店，遊客可以在免稅櫃檯使用微信支付。

唐吉訶德株式會社電子戰略企劃室責任人高島健太郎告訴澎湃新聞，2016年3月他去深圳（騰訊總部所在地）考察的時候，發現身邊所有人都在用移動支付，這一幕促使他們決定要為中國遊客提供移動支付體驗。

暑假期間，微信支付也準備了大量現金或紅包，力度高達50元/單，以此進一步培育用戶海外微信支付的習慣。

作為坐擁9.38億微信用戶的中國互聯網公司，騰訊將實現海外擴張的最大希望，放在了越來越多的出國旅遊、並使用微信的中國用戶身上。「微信支付率先選擇中國遊客常常光顧的地方覆蓋。」殷潔說。

2017年初，騰訊董事會主席兼CEO馬化騰表示，微信支付在線下已經全面超越支付寶，成為線下最受歡迎的移動支付工具。截至2016年12月，騰訊移動支付月活躍賬戶及日均支付交易筆數均超過6億，微信支付已覆蓋超過100萬門店30多個行業。

在海外，微信支付同樣正在與支付寶爭奪線下支付場景。

1499143536730187.png

螞蟻金服通過與多家海外公司合作，推進支付寶在當地的落地，目前螞蟻金服已經和印度當地電子錢包Paytm、泰國正大集團旗下支付企業AscendMoney、韓國即時通信工具Kakao等公司展開戰略合作甚至入股。

微信則憑藉自身龐大的用戶量，採取了一種更為開放的策略：做基礎的解決方案，將龐大的服務市場，留給第三方合作機構，而這些第三方服務商也更了解境外市場。

7月3日，微信還在會上宣布，上線微信支付境外開放平台，發佈「WEPlan」跨境支付產品方案，向境外商戶系統輸出多項升級產品能力，包括微信支付、會員、卡券、公眾號等通用產品能力，幫助海外商戶快速完成會員的招募與沉澱，為後續精準營銷打下基礎。

微信升級了社交廣告能力，海外商戶可以更精準地定位中國遊客，藉助LBS+大數據，引導中國遊客到店消費。這同時也讓微信朋友圈的變現變得更為豐富。

目前在日本，微信支付已經覆蓋了葯妝店、拉麵館、手信店、膠囊旅館、和服體驗店、計程車、遊船等多個非大額支付的場景。

來自微信支付團隊的數據顯示，2017年6月的日本微信支付筆數較今年1月上漲16倍，6月的單日交易額峰值是1月峰值的40倍。半年間，日本接入微信支付的商戶數，上漲超過6倍，覆蓋衣食住行娛旅行等方面。

東京人氣景點淺草附近的北國物產負責人告訴澎湃新聞，導入微信支付3個月以來，平均每個月微信支付帶來的10%的銷售額增長。

日本海底撈微信支付接入負責人表示，微信支付的使用率連續7個月平均每月增長25%。日本海底撈採用了微信支付+公眾號+卡券的營銷模式。

此外，日本商家還表示，接入微信支付后，客單價持續提高。

不僅僅在日本，目前微信支付登陸了超過13個境外地區，在全球覆蓋超過13萬家境外商戶，支持超過英鎊、美元、日元、加拿大元、澳大利亞元、歐元、紐西蘭元、韓元和泰銖等10個外幣直接結算。

分析人士認為，微信支付要實現真正的國際化，下一步可以進軍海外消費者市場，將移動支付的成功經驗複製到海外。市場研究機構eMarketer在一份研究報告中稱，中國迅速推開近端支付，很大程度上是基於后發優勢，中國沒有牢固的信用卡文化，所以直接從現金支付階段跳躍至移動支付階段。而改變消費者根深蒂固的消費習慣就成了日本、美國這些發達國家發展移動支付的最大挑戰之一。