新華社貴陽７月４日電（記者汪軍）貴州省石阡縣檢察院提起行政公益訴訟的縣國土局怠於履行職責一案，遵義市播州區法院近日作出判決，支持檢察機關全部訴訟請求。

檢察機關發現，石阡縣泉都礦泉水開發有限責任公司違法開採地熱水，石阡縣國土局對此一直未作出有效監管措施，怠於履職，致使國家和社會公共利益處於持續受侵害狀態。２０１６年６月，石阡縣檢察院對石阡縣國土局怠於履職的行為以行政公益訴訟案件進行立案並審查，並於同年１２月向法院提起行政公益訴訟。

法院認為，公司在未辦理地熱礦泉水採礦許可證的情況下，長期在石阡縣開採地熱礦泉水，加工成桶裝、瓶裝礦泉水進行商業銷售屬於違法開採礦產資源的行為，石阡縣國土局依法應當履行監管職責，但一直未作出有效措施。

由於一直未履行監管職責，法院支持石阡縣檢察院請求判令石阡縣國土局對公司違法開採地熱礦泉水的行為依法履行礦產資源監管職責，判令石阡縣國土局一個月內依法履行法定監管職責。對判決結果，石阡縣國土局表示不上訴。