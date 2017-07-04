貴州：檢察機關狀告國土局未有效監管地熱水開採一審勝訴北京新浪網 (2017-07-04 13:01)
新華社貴陽７月４日電（記者汪軍）貴州省石阡縣檢察院提起行政公益訴訟的縣國土局怠於履行職責一案，遵義市播州區法院近日作出判決，支持檢察機關全部訴訟請求。
檢察機關發現，石阡縣泉都礦泉水開發有限責任公司違法開採地熱水，石阡縣國土局對此一直未作出有效監管措施，怠於履職，致使國家和社會公共利益處於持續受侵害狀態。２０１６年６月，石阡縣檢察院對石阡縣國土局怠於履職的行為以行政公益訴訟案件進行立案並審查，並於同年１２月向法院提起行政公益訴訟。
法院認為，公司在未辦理地熱礦泉水採礦許可證的情況下，長期在石阡縣開採地熱礦泉水，加工成桶裝、瓶裝礦泉水進行商業銷售屬於違法開採礦產資源的行為，石阡縣國土局依法應當履行監管職責，但一直未作出有效措施。
由於一直未履行監管職責，法院支持石阡縣檢察院請求判令石阡縣國土局對公司違法開採地熱礦泉水的行為依法履行礦產資源監管職責，判令石阡縣國土局一個月內依法履行法定監管職責。對判決結果，石阡縣國土局表示不上訴。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- tokuyo Sport電動跑步機(輕鬆跑) TT-376
- SKB Cases 相機氣密箱 3I-1510-6DT
- eq:iq--運動風條紋休閒鞋-魅力紅黑
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(40
- SKECHERS (男) 跑步系列 GO RUN 400 - 54355BKLM
- SEIKO精工 SPIRIT SMART 太陽能鈦金屬女錶(STPX041J)-30mm
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(60
- 【Raphael拉斐爾】艾薇塔-純棉特大四件式床包被套組(100支
- 【Panasonic國際】6L清淨除濕機F-Y105SW
- 【時尚屋】竹製日式格紋茶几RZ6-ST-2(和室桌/茶几/邊桌)
拿下東京都議會選舉 「更右的」小池 邁向日本首位女首相【北京新浪網】
台灣貧富差距達百倍【北京新浪網】
特朗普為何如此High：探尋CNN撤稿事件背後的故事【北京新浪網】
矽力-KY除息 強勢完成填息【中央社】
樂視遭多重打擊：富士康退股 仁寶暫停7億元入股【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》