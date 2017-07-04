新浪美股訊 日期:4日彭博報導，以下為7月4日13點全球交易員正關注的要聞，排名來自4日13點彭博終端交易員的點擊數據。

1） 早市綜述：大中華股市齊跌；人行連八日無逆回購；朝鮮試射導彈

2） 中國居民海外資產配置熱情不減 中小私募機構苦惱出海渠道受限

3） 彭博調查：十九大預期下A股三季度料穩字當頭 表現料略超港股（1）

4） 金融風暴成了創造性破壞 中國20年前的克製造就當前的經濟新秩序

5） 看圖論市：中國去槓桿知易行難 銀行間質押式回購餘額創歷史新高

6） 中信證券推進與里昂證券的整合之際 香港近50名員工離職

7） 法興：人民幣官方收盤價料難維持在中間價強方 或招致更頻繁的干預

8） 凱基投顧郭明錤亮出新iPhone十大預測 料今年出貨量上看8500萬支

9） 看圖論市：中國股市成交額降至2014年11月來最低

10） 德國商業銀行：中國經濟放緩是大概率事件

11） 不失時機納入困灘蛟龍 霉運過後基金經理Bill Miller再現輝煌

12） 英國脫歐誰是贏家？法蘭克福獲得在金融界更上一層樓的新助力

13） 經濟泡沫破滅轉變日本消費文化 破產魚販抓准風口變身億萬富翁

14） 納斯達克發生電腦故障 大量錯誤股價數據在7月4日休市前湧現

15） 低波動率考驗高盛對大宗商品業務的信念

16） 美國淡出世界領導地位 中國與德國趁機取而代之

17） 韓國和日本稱朝鮮周二上午試射彈道導彈

18） 卡尼：只要G-20各國堅持承諾 抵禦金融危機大戰勝利就在眼前

19） 面對欺詐指控 巴克萊四位前高管拒不認罪