上海證券報 王雪青

7月4日，停牌中的中國神華、國電電力雙雙公告，透露此次重大資產重組的交易對方為能源行業大型國企，標的涉及能源行業資產，申請繼續停牌一個月。以此為縮影，近期，一大批央企及地方國企密集發佈改革新動向。

被稱為「國企改革落地見效年」的2017年業已過半，多個方面的國企改革也進入落地「窗口期」。以三條主線來看，最迫切的當屬混改試點方案上報時間已到。同時，央企重組整合也在提速，煤電、重型裝備製造、鋼鐵等三大重點領域重組活躍。此外，國有投資運營公司試點的定位與運作思路也日益清晰。

混改方案有望密集批複實施

根據發改委要求，混合所有制改革試點要在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐，爭取在今年5、6月份全部上報改革方案，四季度進入實施階段。

目前，發改委所要求的上報混改方案時間窗口已至。據中國企業研究院首席研究員李錦介紹，一批試點方案已於二季度上報，三季度有望密集批複並實施。

在前兩批19家試點企業中，已確定的有中船集團、聯通集團、東航集團、南方電網、哈電集團、中國核建等6家央企。此外，據上證報記者了解，包括中國航空集團、中糧集團、中國兵器裝備集團、中國兵器工業集團、中國船舶重工集團、中國電力建設集團等央企也都在積極制定混改方案。

實際上，上半年已有多個混改標誌性項目亮相。央企層面，6月19日，東航集團宣布讓出東航物流的絕對控股權，聯想控股、德邦物流、綠地、普洛斯等四大投資方及企業核心員工持股層合計拿下55%股權，這是首批推進的「七大領域混合所有制改革試點」在民航業的首例落地。再向前溯，5月31日，寶武集團也對旗下歐冶雲商啟動混改，引入多家投資者及員工持股計劃，持股比例降至72%。4月份，中糧集團發佈金融板塊專業化公司中糧資本的混改項目，擬通過「增資+售股」，引入社會資本和員工持股。4月22日，中國國航公告，發改委已批複控股股東中國航空集團公司進行航空貨運物流板塊的混合所有制改革，將涉及上市公司。

地方國企層面，典型案例則為雲南白藥，據上市公司6月7日公告，其控股股東白葯控股擬通過增資引入江蘇魚躍科技發展有限公司（簡稱「江蘇魚躍」），交易后，雲南省國資委、新華都及江蘇魚躍分別持有白葯控股45%、45%及10%的股權。

「從混改路徑看，一是資產證券化，二是通過增資擴股、股權轉讓等方式與民資混合，三是國企內部的員工持股。」李錦認為，上半年的混改從上述三方面同時推進，比較集中的是資產證券化，且未來隨著公司制改革完成，資產證券化有望提速。

6月底召開的中央全面深化改革領導小組會議審議通過《中央企業公司制改制工作實施方案》，要求在今年年底前基本完成國有企業公司制改制工作。國資委公佈的數據顯示，截至2016年底，國資委監管的中央企業各級子企業公司制改制面達92%。其中，東方電氣集團、中廣核、上海貝爾三家企業全面完成公司制改革，中國國電、中國一重、中國鐵建、建築設計集團、中國航信、武漢郵科院、華僑城集團等7家央企二級及以下子企業全面完成改制。省級國資委監管企業改制面則已達90%。

6月16日，首鋼股份發佈公告稱，為落實北京市委、市政府等關於國企改革和公司制改革的政策精神，公司控股股東「首鋼總公司」更名為「首鋼集團有限公司」，由全民所有制企業改製為國有獨資公司。

上市公司為央企整合重要平台

央企重組方面，在中國恆天併入國機集團獲批后，央企數量已降至101家。據上證報記者了解，今年央企數量將減至100家以內。對於下一階段，李錦預計，央企與地方國企之間的重組將越來越多，且以項目為主導；在央企之間，小央企整體併入大央企會成為央企重組的一種趨勢。

國務院國資委6月初透露的思路為：下一步將加快深度調整重組步伐，繼續推進中央企業集團層面重組，穩妥推進煤電、重型裝備製造、鋼鐵等領域重組，探索海外資產整合。央企將以優勢龍頭企業和上市公司為平台，加強企業間相同業務板塊的資源整合，央企之間將通過資產重組、股權合作、資產置換、無償划轉、戰略聯盟、聯合開發等方式，將資源向優勢企業和企業主業集中。

目前，煤電、重型裝備製造、鋼鐵三大行業的央企重組已在緊鑼密鼓地展開，神華和國電、恆天和國機重組已為前兩大領域重組提供了案例。對於近期「尚無動靜」的鋼鐵領域，李錦認為，鞍鋼和本鋼、首鋼與河鋼股份也有整合預期，但需要準備條件。此外，重型裝備領域，中核建與中核集團是同宗同源，處於核電產業鏈條上下游，開展整合或成大概率事件。

記者還注意到，近期，央企上市公司資本運作愈發密集。6月以來的案例有：中國神華與國電電力停牌籌劃重大無先例資產重組，招商公路換股吸收合併同屬招商局集團的華北高速，央企華僑城擬入主西安飲食和曲江文旅兩家西安國企。以上每一宗交易背後，都有集團公司更為深遠的籌劃。

其中，招商局集團在重組華北高速后，將實現招商公路資產的整體上市；同時，招商輪船也正在籌劃發行股份購買資產，標的資產為中外運長航集團旗下的部分境內外貨物運輸企業；另外，港口作為招商局集團傳統業務板塊，也在推動遼寧省內港口的整合。至此，招商局在交通板塊的公路、航運、港口三大業務相繼公佈了整合方案或進展。

上市公司平台在央企間重組以及央企內部整合中發揮了重要作用，同時，國有資本投資運營公司試點的資源整合也以上市平台為依託。例如，國投安信於6月29日公告，受託管理控股股東國投公司持有的渤海銀行11.67%股權。7月4日，國投安信進一步披露，與渤海銀行將構建全面戰略合作關係。近幾年，國投公司通過資產重組、收購等方式，持續向國投安信注入集團優質金融資產，擬將國投安信打造成為以安信證券為核心，聯動發展具有信託、資管、基金、保險等牌照的綜合性金融控股平台。