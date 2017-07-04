日圓兌美元回落，帶動日股造好，不過港股氣氛仍然未佳，今早微微低開1點，其間雖然匯控（00005）一度高見74.5元見近九年高，但之後倒跌0.27%，一眾藍籌亦偏軟，騰訊（00700）跌幅較大，銀娛（00027）、吉利（00175）亦下跌，拖累恆指11點51分開始突然擴大跌幅，一度最多跌371點低見25412點，十天線失守，廿天線今早則得以復失，午收報跌286點或1.11%，報25497點，成交501.37億元。

國指跌79點或0.76%，報10333點，滬指跌15點或0.50%，報3180點。

賭股偏軟，半日藍籌中只三桶油與昆能上升

從澳門特區政府金融管理局獲悉，4日起，澳門所有未安裝『認識你的客戶』（KYC）技術的自動櫃員機將停止內地銀聯銀行卡的取款服務。銀娛跌3.56%，報44.7元，為半日跌幅最大藍籌。金沙（01928）則跌2.27%，報34.5元。

長汽（02333）早前獲大摩增持，不過股價暫跌1.01%，報9.77元，而吉利跌3.54%，報16.9元，為跌幅第二大藍籌。騰訊跌2.85%，報272.8元。

國際油市本周一（3日）再漲約2%，為連續第八日上漲，是2012年2月以來最長升勢。三桶油連同昆能（00135）成為半日惟一上升的四隻藍籌。中石油（00857）升4.40%，報4.98元，中海油（00883）、中石化（00386）分別升2.23%及1.31%，報8.72元及6.19元。而昆能則升1.78%，報6.89元。

多隻燃氣股獲大摩升目標，中國燃氣（00384）升3.5%，報16.56元，新奧能源（02688）微升0.32%，報46.85元。

繼續有北水掃內房股，不過恆大（03333）、融創（01918）、綠城中國（03900）早段見升幅後轉弱，三者午收分別升0.26%報15.34元，跌6.75%報15.74元及升0.91%，報9.98元。

姚治然：港股料於25400點至26000點上落

時富資產管理董事總經理對《經濟通通訊社》表示，七月份多個國家議息，當中包括美國、歐洲、日本等，環球央行都傾向一種輕度『收水』的方向，因此打擊了投資者對大市的信心，短期港股亦未必容易升破兩萬六，料於25400至26000點之間上落。

股份方面，姚氏認為科技股中長線表現不會太差，另外，濠賭業仍然處於復甦周期，亦建議投資者可以部署濠賭股。至於近日受北水大力炒作的內房，姚氏認為升勢集中在中小型內房之上，這些股份股價短期有偏高之嫌，不建議投資者高追，但由於資金湧入，這些股份波幅會較大，有貨的投資者仍可以酌量持貨，待價而沽。