港股今日發生何事？為何今早在高位徘徊了一段時間，突然間出現山泥傾斜般的跌勢，由高位下跌逾400點，就算在午市收市前，大市跌幅收窄，但是仍然無法收復25500點。今次就算承認是「燈神」，亦無法平息所有讀者們的戾氣。

恒生指數中午收市報25497點，跌286點；國企指數中午收市報10333點，跌80點，成交額為501.37億元。

報憂先報喜，大市突然出現崩潰，但並非是所有藍籌股股價向下。能源股今早普遍上揚，其中國石油（601857-CN）（00857-HK）H股及中國海洋石油（00883-HK），分別上升4.4%及2.2%，是今日少數股價上揚的股份。能源股上揚當然與油價連續8日上升有關。至於油價會否再上升？不知道。能源股會否再上升？亦不知道。但是能源股會否可以扮演投資者的避風港角色？這是一個相當簡單的答案，不可以。因為能源股本身同樣屬高度波動，又如何可以被視為避風港。

喜已報完，便要報憂，為何今日多隻藍籌股突然在中午收市前插水？到目前維止無法找出答案。其中內銀、金融、地產股悉數向下，至於最令到大市損傷最慘重，當然是騰訊控股（00700-HK）大跌2.9%，拖累大市下跌76點。至於騰訊股價下挫，當然與美國多間科技股出現錯價。面對這樣的跌勢，投資者還可以有說什麼？除了期望今次跌市只是一次性，同時亦非市場人士已放棄了科技股，否則科技股在短期內難以翻身。

既然各類股份皆下跌，投資者此刻應該考慮是否要撈貨？若投資者相信今早的大跌市只是受到美國科網股報錯價事件拖累，便可以考慮撈底。若投資者憂慮今次是調整期的開端，那麼投資者除了投降一途外，實在並無其他選擇。

最後今日多隻細價股股價彈升，其中眾安房產（00672-HK）股價爆升22%，可以說什麼？無話可說。