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圖為巴勒斯坦駐華特命全權大使法里茲·馬赫達維接受中國經濟網記者專訪。中國經濟網記者 裴小閣攝影

中國經濟網北京7月4日訊（記者 張懿）6月29日至7月3日，中國國際食品安全與創新技術展覽會在北京舉行。7月1日，展會上進行了由中國經濟網主辦的「一帶一路」沿線國家——巴勒斯坦旅遊美食文化推介活動。中國經濟網常務副總經理雷越、巴勒斯坦駐華特命全權大使法里茲·馬赫達維、駐華使節商務聯盟秘書處秘書長孫麗麗出席了此次推介活動。

會後，法里茲·馬赫達維大使接受了中國經濟網記者的採訪。他主要就「一帶一路」倡議的實施，象牙海岸豐富的飲食旅遊資源回答了記者的提問。

提到「一帶一路」，法里茲·馬赫達維大使表示，「一帶一路」倡議對整個沿線國家的發展具有延續性作用，可能持續幾年，十幾年，甚至於幾十年。自古代絲綢之路開始，巴勒斯坦就和中國有著緊密的聯繫。現在，中巴也保持著密切友好的外交關係。法里茲·馬赫達維大使說，他自1984年第一次來到中國到成為巴勒斯坦駐華特命全權大使期間，往返兩國多次，見證了中國改革的成果與經濟的騰飛。中國是巴勒斯坦重要的貿易夥伴，他非常期待中國加強與巴勒斯坦在基礎設施建設，文化交流等方面的互聯互通，以此實現互利共贏。

說到巴勒斯坦的飲食，大使表示，雖然中巴兩國飲食在口味上沒有非常大的區別，但巴勒斯坦人民更喜辣一些。他說，中國遊客非常喜歡巴勒斯坦美食，豐富多樣的飲食文化給了遊客更多選擇。他還提到，巴勒斯坦有著悠久的歷史和豐富的文化遺產，在人類文明中發揮了重要作用。友好的當地人歡迎世界各地遊客，同時，遊客的到來也促進了當地經濟的發展。法里茲·馬赫達維大使希望更多的遊客選擇巴勒斯坦作為旅遊目的地，在遊覽迷人山谷和城鎮的同時，也把和平的信息帶到世界各地。