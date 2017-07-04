鎳資源國際：17萬份購股權已失效北京新浪網 (2017-07-04 13:08)
鎳資源國際（02889-HK）公告，於2017年6月，根據公司購股權計劃條款，17萬份購股 權已失效。於本公告日期，公司相關證券包括30.88億股已發行股份；3401.5萬份未行使購股權；可換股債券未償還本金4677.5萬港元，可轉換為2.13億股股份（假設以現在轉換價每股0.22港元轉換）。除上述者外，公司於本公告日期並無其他相關證券。
公司股票繼續停牌。
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