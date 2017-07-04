每日經濟新聞 曾劍

能起到「護盤」作用的手段有很多種，但動用期權交易「對賭」的方式，顯得很別緻。

弘信電子（300657，SZ）7月3日晚公告稱，因看好柔性電子行業和公司前景，董事長、實控人李強認購了相關資管計劃，並通過該資管計劃與銀河證券開展場外期權交易。

《每日經濟新聞》記者注意到，定向計劃購買看漲期權，出售看跌期權，李強看好弘信電子股價的態度顯露無遺。

董事長「看漲」公司股價

弘信電子公告稱，李強於6月29日認購了銀河金匯證券資產管理有限公司發行的銀河匯達智贏7號定向資產管理計劃（以下簡稱定向計劃），並通過定向計劃與銀河證券完成兩筆場外期權交易。

其一，定向計劃向銀河證券購買了歐式看漲期權。該看漲期權的標的證券為弘信電子股票。合約到期日為2018年1月5日，合約名義本金為2200萬元。行權價為28.485元，期初價格為42.725元。到期結算價格為合約終止日當天均價*0.997。在上述看漲期權項下，定向計劃向銀河證券支付了期權費809.16萬元。

其二，定向計劃向銀河證券授予歐式看跌期權。該期權標的同樣為弘信電子股票，合約到期日為2018年1月5日，合約名義本金為2200萬元。該期權行權價為27.203元，期初價格為42.725元。銀河證券向定向計劃支付了期權費22.44萬元。

根據約定，到2018年1月5日及之後5個營業日內，銀河證券根據股票結算價格，與定向計劃按相應公式計算期權收益。

其中，當股票結算價格高於看漲期權行權價格時，銀河證券向定向計劃支付收益。計算公式為：合約名義本金額*（到期結算價格-看漲期權行權價格）/期初價格。此外，當股票結算價格界於看漲期權行權價格與看跌期權行權價格之間時，結算收益為0。結算價格低於看跌期權行權價格時，定向計劃向銀河證券支付收益。

根據上述公式，記者計算髮現，只有當弘信電子股價在合約到期日（2018年1月5日）的股價高於44.33元時，定向計劃獲得的收益才可以對沖其付出的期權費用。弘信電子股價高於44.33元越多，定向計劃獲得的實際收益就越大。

盈虧明年1月5日見分曉

公司才剛上市，李強就拋出如此獨特的「護盤」計劃，頗有讓人耳目一新的感覺。

資料顯示，2017年5月23日，弘信電子正式登陸深交所創業板。一輪猛漲之後，公司股價目前已經突破50元大關。以目前的價格來看，李強賺錢似乎是大概率事件。但需要指出的是，李強認購的定向計劃與銀河證券之間的交易為歐式期權交易，此類期權要求持有者只能在到期日履行合同。李強最終是賺是虧，取決於弘信電子明年1月5日的股價。

綜合去年末今年初發行的部分股票的走勢可以發現，不少股票難以保持持續上揚的走勢。一些股票在到達高位后，隨之出現大幅度回落。李強憑什麼就不信這個「邪」？

有投資者認為，從公開資料來判斷，李強的底氣或許源於弘信電子業績向好。

公司5月22日披露的上市公告書顯示，今年一季度，公司營收已達3.6億元，凈利潤為1820.75萬元，同比增幅分別為111.90%和578.25%。公司還預計上半年營業收入為8.5億元~8.8億元，同比增長107.32%~114.63%；預計凈利潤為3000萬元~3400萬元，同比增長350.69%~410.78%。

從今年一季度的情況來看，公司的經營似乎遠遠超出原有預期。根據弘信電子2016年度股東大會《關於2017年度財務預算報告的議案》，公司管理層預計合併營收（同比）增長75%、凈利潤（同比）增長125%。

來源：每日經濟新聞

原標題：弘信電子老闆與券商「對賭」股價 擲800萬買看漲期權