快訊：港股午後繼續跳水恆指跌近2% 騰訊控股大跌超4%北京新浪網 (2017-07-04 13:10)
新浪港股訊 7月4日消息，港股午後開盤繼續跳水，截止發稿，恒生指數跌1.99%，報25271.95點；國企指數跌1.55%，報10250.99點；紅籌指數跌1.71%，報3948.07點。
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