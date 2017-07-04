中國經濟網7月4日訊（記者？曹紅艷）7月1日至3日，環保部對來自27個省（區、市）的420名執法人員進行了集中培訓，他們將組成60個檢查組，實施為期一個月的打擊進口廢物加工利用企業環境違法行為專項行動。這一行動採取異地交叉、屬地配合的方式展開，通過整合環境執法、監測、固廢管理力量，綜合運用調閱檔案材料、現場勘查、取樣監測、核查企業台賬等手段，全面排查進口廢物加工利用企業環境違法行為。？？

環保部有關負責人介紹，近兩年的環境執法檢查發現，一些進口廢物加工利用企業規模小、污染嚴重，污染治理設施不正常運行等環境違法行為較為突出，增加了區域環境污染負荷，也給個別地區造成了嚴重環境污染。？？

4月18日，中央全面深化改革領導小組第三十四次會議審議通過了《關於禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。要求以維護國家生態環境安全和人民群眾身體健康為核心，完善固體廢物進口管理制度。打擊進口廢物加工利用企業環境違法行為專項行動正是在這樣的背景下應用而生。？？

那麼，檢查組將檢查哪些內容呢？據介紹，檢查內容主要包括三個方面，一是檢查重點核查企業是否具備環評審批、環保驗收、排污許可等相關手續。嚴格對照環評審批等文件要求，檢查是否存在批建不符等行為；二是檢查企業是否正常運行污染防治設施，是否規範設置排污口，是否存在偷排漏排行為，是否存在超標排放污染物的違法行為；三是檢查企業是否落實固體廢物、危險廢物等方面的環境管理要求，核查是否存在轉讓固體廢物進口許可證、進口廢物等違法犯罪行為。？？

環保部這位負責人告訴記者，為提高現場執法水平，檢查組成員進行了集中培訓。據介紹，各檢查組要使用環境執法監管平台APP和執法記錄儀開展現場檢查。發現環境違法行為時，應立即按照《環境行政處罰證據指南》固定證據，對涉嫌污染物超標排放的，按照監測採樣規範進行採樣監測，並留取平行樣。？？

此外，按要求各檢查組對當日檢查情況要做到日查日清，每晚必須將當日現場檢查情況、發現違法問題情況、向地方環保部門移交案件情況以及地方環保部門執行情況向專項行動工作組報告，對企業環境違法以及地方環保部門拒絕接受案件反饋等情況，向環保部提出實行案件督辦的建議。而對執法效能低下，無法發現問題的檢查組，環保部也將通知其所在省級環保部門進行人員調換。？？

專項行動要求，檢查組對發現的環境違法行為，要在檢查當日向企業所在地縣級環保部門進行反饋，並同時抄送企業所在的地市級人民政府、省級環保部門，明確要求縣級以上環保部門立即組織環境執法人員進行調查處理，完善證據，及時立案查處，依法處理處罰。對現場檢查中發現的涉嫌犯罪行為，要及時移交公安等部門依法處理。檢查組可以視案情留專人督促地方環保部門查辦案件。所有查辦的案件和做出的行政處罰，都要做到適用法律準確、證據充分、程序合法、執行到位。？？

環保部將對檢查組發現的環境違法問題下發督辦通知，對地方環保部門無正當理由不立案查處、執行不力、進展緩慢的，約談所在地市級人民政府主要負責人；對約談后仍拖延不辦的，啟動問責機制。對通風報信、包庇縱容等違法違紀行為追究其責任。？