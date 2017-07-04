中國經濟網編者按：在香港回歸20周年之際，中國經濟網文化產業特約專家、國務院突出貢獻專家津貼獲得人、原國家旅遊局規劃專家王興斌認為，20年間，香港旅遊業對內地旅遊業的改革、開放和發展作出了不可取代的貢獻，同時內地旅遊業對香港旅遊的穩定、發展和持續繁榮作出了不可或缺的貢獻，兩者相輔相成、相向而行。兩地旅遊業在客源、資源、財源與才源方面的互補互流，成為世界上最穩定、最強勁、最廣闊、最緊密的區域旅遊共同體。本文經作者授權發佈，轉載請註明來源「中國經濟網」。

王興斌

？？？？在舉國慶祝香港回歸祖國20周年之際，本人想大聲地說一句：香港旅遊了不起！

之所以要這句話，是因為近年來有一種看法或情緒，認為香港旅遊不怎麼樣了，對內地不太重要了，內地人也不大想去了。旅遊主流媒體和業界在議論內地與香港旅遊業的關係時，不經意地誇大甚至渲染內地遊客對香港旅遊業以至香港經濟的作用，有意無意地只講內地赴港游對香港的巨大作用，很少提到港人赴內地旅遊對內地的重要作用。

為此本人想說三點看法。

一、香港旅遊業的很「牛」，國際競爭力很強，居世界前例

據世界旅遊組織的資料，1997年香港接接入境遊客1040.6萬人次、居世界第16位，收入96.35億美元、居世界第9位。2015年接接入境過夜遊客2668.6萬人次、居亞太第2位，收入361.5億美元、居世界第10位。2016年香港入境遊客5665.4萬人次（其中過夜遊客2655.3萬人次），同年香港出境遊客9180萬人次，境外消費240億美元，居世界第10位。世界經濟論壇《2017年旅行和旅遊業競爭力報告》說，香港排名第11位，大陸排名第15位。香港人人均接待入境遊客7名遊客，香港人人均出境12次。

香港只有730多萬人口、陸地面積1100多平方公里，一個彈丸之城，旅遊業為什麼會這麼「牛」？香港回歸祖國后實行一國兩制政策，繼續保持自由港和國際大都市的特色，世界重要的金融、服務業及航運中心，被公認為全球最自由開放的經濟體和最具發展活力、營商環境最好的地區之一，並且以廉潔社會、優良治安、自由的經濟體系以及完備的法制而聞名於世。香港多次被評為全球十大旅遊勝地、全球最佳商務城市、亞太最佳MICE（會議展覽）城市、全球最喜愛的商務旅遊城市。香港實行全方位的出入境開放政策，165個國家和地區的遊客可免簽赴港7至180天，145個國家和地區給予香港特別行政區居民護照免簽證或落地簽證待遇。世界經濟論壇《2015-2016年世界競爭力報告》載，中國香港排名世界第7、亞太地區第3。瑞士國際管理髮展研究院發佈的《２０１６年世界競爭力年鑒》顯示，中國香港成為最具競爭力經濟體，名列世界首位，瑞士和美國分列二、三位。

這就是香港旅遊業發達的經濟、文化基礎和社會大環境。用一個目前十分時髦的一個說法，香港與澳門可以說是名符其實的城市型「全域旅遊示範區」，但不是按幾條標準刻意地「創建」或「評定」出來的，而是社會文明長期、全面發展的自然成果。

二、香港旅遊對內地發展貢獻巨大，與內地休戚與共，是須臾不可分離的旅遊共同體

兩地互為最主要的出入境旅遊目的地與客源地。1997年港胞來內地3977萬人次、佔香港出境總數的96%。，2016年達8106萬人次、佔香港出境總數的88%。內地居民1997年赴港236萬人次、佔香港入境總數1040.6的30%，2016年達4280萬人次、佔香港入境總數的76%、占內地出境總數的36%。同時，香港長期是、如今仍然是外國遊客來內地、內地遊客去外國的主要中轉樞紐，很長一段時期中也是台胞往返大陸的重要中轉站。

據筆者逐年統計，1997至2016年，港胞來內地共計131226萬人次（13.1億人次），年均6561萬人次；內地去香港共計38567萬人次（3.9億），年均1928萬人次。由此可以推斷，在內地與香港的旅遊貿易中，內地一直是順差，也就是說在旅遊收支上內地經濟得利大於香港，香港遊客的消費對內地的經濟發展作出了重大貢獻。

香港旅遊業對內地改革開放作出了巨大貢獻。中國第一家合資酒店北京建國飯店、廣東中國第一家合資酒店白天鵝酒店是港資而不是外國資本。在飯店、旅行社、餐飲、購物和娛樂等服務業方面，香港不僅帶來了資金，也帶來了與國際接軌的經營理念、管理人才。目前，在內地270多家港澳台合資、合作、獨資的酒店中，港資占多數，雖然規模很小、佔比例甚微，但經營效果總體上高於國企，仍有借鑒之處。

無疑，20年香港旅遊業的大發展，入境總數從1040萬人次提高到5665萬人次、旅遊收入從96億美元提高到360多億美元，內地功不可沒。沒有內地遊客的支撐，不會有香港旅遊業的今天。自由行、一簽多行等一系列便利政策的實施，使香港迅速地渡過了1997年亞洲金融危機、1998年禽流感、2003年非典、2008年國際金融風暴的衝擊，給香港送去了源源不斷的客流，內地遊客佔香港入境遊客的比例從三成遞升到七成，20年內香港入境遊客年接待量出現了從一千萬人次到五、六千萬人次的飈升。

20年間，香港旅遊業對內地旅遊業的改革、開放和發展作出了不可取代的貢獻，同時內地旅遊業對香港旅遊的穩定、發展和持續繁榮作出了不可或缺的貢獻，兩者相輔相成、相向而行。兩地旅遊業在客源、資源、財源與才源方面的互補互流，成為世界上最穩定、最強勁、最廣闊、最緊密的區域旅遊共同體。

三、內地與香港的旅遊交流與合作面臨新形勢，要走向新常態

回顧歷史是為了開拓未來。破解香港與大陸旅遊面臨的新課題，開闢兩地合作共進的新天地，是慶祝回歸的真諦所在。

兩地互為最主要的旅遊目的地和客源地，這個兩地旅遊的基本層面永遠不會變，但雙方的需求面發生了變化。每年港胞來內地已近8000萬人次，是香港人口的110多倍，已接近來內地旅行的極限。其中大多是頻繁來往的各類事務旅行者和探親訪友者，他們是常態旅行人士，會不請自來，內地的任務是為他們提供更便捷、更良好的服務。內地旅遊界的重點是要開發深度體驗與優質的觀光、考察、研學、康體、休閑和度假產品。

每年內地去香港的遊客20年內從200多萬猛增到4000多萬人次，增長了18倍，共計3.8億人次，其中大部份是深圳的「一簽多行」和廣東的一日游者。但在全國總人口中到過香港的人不超過1/10。面對13.8億人口的內地潛在客源，香港既要滿足廣東地區經常性客人的生活性、事務性需求，更要滿足更為龎大的內地大眾性的觀光、休閑、度假需求，還要滿足內地對香港歷史、文化、藝術、科教、醫療等有特殊需求的個性化需求；既要規範和提高團隊游的質量（雖然份額在降低但需求永遠存在），更要創造和不斷更新赿來越多的自由行遊客，這是香港旅遊尚待破解的一大課題。

自由港是香港的最大特點，城市即景區是香港旅遊的又—特點，既要保持自由港的特色，不能用限制入境的方法限制遊客規模，又要保證居民的正常生活，處理好外來遊客（主要是內地遊客）與本市居民的關係，引導遊客與居民互相理解、尊重與包容，促進主客和諧相處，也是一個必須關注的課題。

香港是世界上人口密度與遊客密度最高的城市之一。妥善調節訪港旅客流量是不能迴避的難題之一。科學判定港城常住人口與流動人口的最佳、最大容量，研究遊客增長的極限，提出應對措施、避免發生由此而引發的社會危機與生態危機。問題正在發生，更要未雨綢繆。在這方面國際上尚無先例可循，但已有威尼斯水城的前車之鑒，香港亟需創新性的思維與增長方式的轉型。

發展全域旅遊也許是疏解目前香港遊客過分集中的一條現實可行之路。香港業界人士己提出，「我們將按照香港不同的區域特色，將融合的歷史、現代的人情風味以及地道文化全部包攬在一起，對全港18個區域逐一進行推廣。希望遊客能分流到不同區域，而不只是集中在銅鑼灣、尖沙咀區域，這也塑成了更多目的地的個性化亮點。比如，今年4月底，我們針對香港中西區到中環的『舊城中環』推廣項目，明年計劃推灣仔區」。期待香港在科學、理性、穩健發展全域旅遊中創造經驗、為內地提供借鑒。

香港特別行政區政府提出，「背靠內地，面向世界，建設一個提供優質服務的國際都會」。從這個目標出發，香港旅遊從數量式、規模型的發展方式向數量與質量相統一、規模與效益相協調的增長方式轉變，著力開發會展獎勵、世界文藝展演、文化藝術修學、康體美容養生與郵輪母港等高品格、高增值的高端都市文化休閑產品，使香港成為長盛不衰、常變常新的「亞洲國際都會」，應是兩地旅遊界的共同課題與目標。

今後兩岸旅遊應從互送客源主向「一多點站式」、構建共同旅遊目的地、聯合宣傳推廣、合作培養高端管理研究人才等多領域拓展，建立更廣泛、深入的合作機制，共同推動包括內地、香港、澳門和台灣的中華旅遊共同體的形成。

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