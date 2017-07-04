消費需求變化和技術革新驅動，新零售還在變

6月24日，「2017（第十七屆）中國企業家未來之星年會」在杭州舉辦。華平投資合伙人陳偉豪在「激辯新零售」主題環節中，對話2012年「未來之星」冠軍、孩子王兒童用品股份有限公司CEO徐偉宏，論道 「新零售」。

孩子王是華平早在2012年公司A輪融資就重金投入支持的新興嬰童零售企業。當年只有6年連鎖店面的孩子王，目前在98個城市開了近190間實體門店，店均年化1000場的互動活動，還有超過5000名國家認證的專業育兒顧問。

以下為陳偉豪和徐偉宏對話內容（根據現場速記整理）：

主持人：其實馬雲說的所有東西在6年前孩子王就已經開始踐行了。新零售在你心目當中是什麼樣子的？

陳偉豪：新零售有兩個最主要的組成部分，具體的實施都是這兩個要點框架下的。第一個是新一代消費者的消費需求變化。現在主流的70-90后消費者已經和上一代完全不一樣了。他們更注重產品品質和服務、個性化、科技化，同時也有更多的可支配的收入和時間，在這樣的情況下我們怎麼去滿足消費需求，這是現在零售業需要去響應的。第二個要點是技術的革新。舉個例子，3年前很少人用支付寶，還沒有微信支付，電商在PC端開始興起，真正的O2O還沒有開始。而智能手機已經給整個移動互聯網帶來一個翻天覆地的變化。所有這些新零售對技術也好、消費者的信息收集反饋也好，都是對互聯網技術進一步發展來達成的，我相信新零售還在變。

00后和我們80、90后的又不一樣了，技術革新在發展，以後可能就不是手機了，可能是人臉識別了，可能就人工智慧了。所以零售在過去完全線下的到現在線上線下相結合，再到以後未來可能我們根本想像不到的新模式出現。作為企業也好，作為投資人也好，我們應該看到背後的因素帶給我們的啟示。

主持人：華平當初投資孩子王的時候看中了他哪幾點？

陳偉豪：團隊永遠是最重要的。我們為什麼說徐總這個團隊是一個好團隊呢？這個並不是僅僅是說他們在以前零售消費有很多經驗，而是因為孩子王5000平米的大店模式是當時真正意義上的新零售，將產品銷售和服務完全打通，做成了購物中心裏面的客流機器。更重要的是因為，這個團隊是一個開放式的、願意不停地去學習的這樣的一個團隊。他們在技術來臨，消費者需求變革的情況下，不停地學習新東西，把他們原有的知識和新東西結合起來，打造新零售的這樣的平台。

徐偉宏：新零售最根本的是起點不一樣，以前最重要的是獨佔性資源，比如地理位置和獨家代理等。作為企業，通過提高效率和降低成本，做好經營和管理，最後傳遞給用戶。而今天，當用戶有需求時，用戶開始搜索，去互助，去體驗場景，去口碑傳播，最終實現購買行為。企業要通過數字化技術，用場景和內容實現和用戶的良好關係，才能最終獲取用戶。

以前企業以盈利為目的的組織，現在企業是以創造用戶為目的的組織，現在的企業組織方式非常契合「新零售」這樣的背景，所以在今天以用戶為起點為核心的模式可以統統看作是新零售，新零售有新技術的應用，新效率提高的方法，也包括組織的方法。

主持人：我再問一個大家比較關心的問題，剛才一直講到你在從一個經營商品經營資產轉移的模式，從經營商品到經營顧客關係，再到全渠道經營顧客資產的模式，這幾點如何理解？

徐偉宏：以前我們基本上通過規模增長來實現企業的成功，現在由規模增長變成了單個用戶的ARPU值的提高。原來我們的服務叫提供商品，現在我們叫創造滿足，因為我們現在選擇的生意相對細分，細分帶來的幸運是數據的效率相對高，所以創造滿足的條件就有了，我們提供的不是一個商品而是一個解決方案，這就是創造價值。

我們同時實現了和用戶的三個維度的關係：1、用戶和供應鏈（解決方案和定製化）；2、用戶和員工（顧問和粉絲）；3、用戶和用戶（新手和辣媽）

以前企業在營銷中常會注重「4P」、「4C」等理論，我個人認為有四個要素非常重：1、場景（特有的全渠道全場景）；2、內容（以育兒顧問為核心的生態內容）；3、關係（以情感連接為依託經營顧客關係）；4、數字化（有溫度的大數據為導向的智能化系統）

陳偉豪：這幾天零售和電商圈都一直在談論阿里巴巴提出的S2B2C模式，即從產業鏈再到消費者這種新零售的模式。而這個模式，和剛才徐總的描繪的恰巧不謀而合，而且是孩子王一直在做的。B在裏面起到了一個真正連接到C的需求和S的供應鏈能力的作用。B是最了解的客戶需求，他們通過各種消費數據，結合演算法技術，反向去推動S的上游生產。這時候的B，真正成為了一個平台公司，這是我們的零售企業未來的發展方向。