證券日報 桂小筍

有關注資本市場的投資者發現，臨近上半年結束的幾天里，兩市公司宣布收到各類政府補助、補貼款的公告突然多了起來，《證券日報》記者根據兩市的公告，以關鍵詞統計發現上半年共計約400份公告提及收到補助、補貼款；涉及的補助、補貼款超過110億元。

由於收到補助、補貼款時間的不同，這些公司坦言，根據會計準則對不同款項計入不同時期的財務報告之後，對公司的業績將產生積極作用，也有公司計算了這些補助、補貼款佔到公司最近一期經審計財務數據的比率。

近400份公告提及補助、補貼款

根據兩市公告，以「補助」、「補貼」為關鍵字查詢可知，兩市上半年共有約400份公告對外宣布了收到這些款項的細節等事項。

從公告細節內容來看，有多家公司是屬於此前即披露了可能要收到的補助、補貼事項，但這些款項是分批划入公司賬號，因此此次公告的是最新收到的數額；更多的公司是新近收到各種補助、補貼款，也有公司提示在公告之日，款項尚未到賬。

對於一次性入賬的補助、補貼款，作為營業外收入計入公司2017年上半年損益。不過，對於「補助、補貼與資產相關的，確認為遞延收益，自長期資產可供使用時起，按照長期資產的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。最終的會計處理以會計師年度審計確認的結果為準。」

單筆金額來看，最小的單筆補助、補貼款只有2萬元左右；收到單筆補貼、補助款項較高的企業，多為汽車生產企業，單筆補助、補貼款高達數億元。

ST類企業補貼、補助款雪中送炭

對於大多數企業而言，收到的補助、補貼款屬於「錦上添花」，不過，也有企業的補助、補貼款頗有「雪中送炭」之意。

*ST墨龍在7月1日公告稱，收到壽光市財政局文件《關於撥付墨龍石油獎補資金的通知》，壽光市財政局撥付公司節能減排獎補資金1.5億元。公司將加強資金管理，切實發揮資金效益。

查閱*ST墨龍的過往公告可知，此前，因披露的2015年、2016年部分定期報告涉嫌虛假記載、涉嫌未及時披露重大投資事項，今年5月12日，公司及張恩榮、張雲三、楊晉、趙洪峰、林福龍等收到中國證券監督管理委員會《行政處罰事先告知書》。根據證監會的調查，2015年以來，為了粉飾季度報告、半年報財務數據，*ST墨龍在真實財務數據的基礎上，通過調增《借出明細表》中的銷售單價虛增暫估收入，同時少結轉銷售成本（包括暫估銷售成本和已開票收入對應的銷售成本），從而實現凈利潤的虛增。經上述調整后，公司2015年、2016 年的一季報、半年報、三季報歸屬於母公司所有者的凈利潤從虧損調整為盈利。而在今年一季報中，*ST墨龍預測上半年仍將虧損。

從補助、補貼款的發放原因來看，大多數公司是因為科技創新、獎勵等原因得到這些款項，但是，也有一些公司收到的補助、補貼款另有深意。

*ST 嘉陵在今年收到公司控股股東中國南方工業集團公司撥付資金 5712 萬元。根據財政部及國有資產監督管理委員會《中央企業處置殭屍企 業補助資金管理辦法》及《中國南方工業集團公司處置「殭屍企業」專項補助資金管理辦法》，公司確認上述撥付資金為南方集團轉撥付的由國家撥付的、專項用於「殭屍企業」職工分流安置的財政補助資金，按照財政部、國資委《中央企業處置「殭屍企業」補助資金管理辦法》及有關精神，南方集團專項資金撥付標準統一按國家撥付標準執行，該筆撥付的補助資金將全部用於公司職工分流安置工作。

來源：證券日報

原標題：上市公司扎堆發佈獲補公告，上半年總計收到政府紅包110億元