新浪美股訊 日期:4日消息，據CNNMoney報導，隨著油價下跌，美國消費者正以更長期限借更多的錢，以購買更加昂貴的新車。

汽車網站Edmunds.com的數據顯示，美國6月新車貸款的平均期限延至69.3個月，接近6年，創下自2002年該網站開始跟蹤這一數據以來的新高。根據行業趨勢估算，這很可能也是歷史最高數字。

Edmunds.com分析師傑西卡-考德維爾（Jessica Caldwell）表示，貸款期限的進一步延長顯示了消費者對美國經濟的信心，他們相信自己能夠清償貸款。

不過，價格較高的SUV車型越來越受歡迎，這也是導致新車貸款期限延長的原因之一。考德維爾表示：「你花不到2萬美元也能夠得到一輛完美的緊湊型轎車，」但很多顧客不願意這樣，更加希望擁有一輛SUV，特別是因為汽油價格目前處於歷史低位。

與此同時，6月份購車者的平均貸款金額達到3.1萬美元，平均每月需還款517美元，創下今年迄今為止新高。

還款時間的延長意味著購車者最終支付的價格將比車輛的實際價格高出更多。考德維爾表示：「如果你聽說有人開著一輛4萬美元的豐田凱美瑞，不要感到奇怪。」一輛新的凱美瑞的正常售價在3萬美元左右。