來源：浙江日報微信公眾號

浙江省醫藥行業協會會長、康恩貝集團董事長胡季強從友人處得知消息后，十分惋惜，在朋友圈發出了垂悼消息。

「深切懷念令我們浙葯人尊敬的馮老！願馮老一路走好！」

胡季強告訴記者，馮根生在邵逸夫住院期間，浙商朋友們都曾去多次探望馮老先生。

病重后，被帕金森氏病折磨多年的老先生雖然已經難以和老友互動，浙商界諸多好友仍定時去探望。

今年五一前夕，全球浙商總會會長馬雲專程去看望了馮根生。在看望馮根生時，馬雲充滿深情地說，馮根生仗義執言在馬雲初出茅廬的時候給予了很大的精神支持，浙商一定不忘初心，聚氣凝心，互助互利，共同參與國際化競爭。

多位浙商告訴記者，在商界德高望重的馮根生住院前仍是比較活躍的。

馮根生簡介

他是中國企業改革的風雲人物，中國改革開放的見證者、實踐者。他幾乎囊括了中國改革開放以來企業家所有的榮譽——全國勞動模範、全國「五一」獎章獲得者、首屆全國優秀企業家、中共「十三大」代表、中國經營大師……

作為杭州人，他又與這座城市絲絲縷縷的相牽相連：

中國唯一的中醫藥古建築博物館——胡慶余堂博物館由他搶救出來；

杭州市見義勇為基金會由他發起創建；

中華老字號、浙江老字號協會由他發起；

扶貧「春風行動」他是帶頭髮起者之一。

他是慈善家，是民族傳統文化的守護者，是第一批國家級非物質文化遺產中藥界的唯一傳承人。

馮根生的傳奇人生

1949年1月19日，馮根生小學畢業才四天（舊時學校是寒假畢業的），就穿上祖母新縫的長衫去胡慶余堂當學徒了。祖母送他到店門口，不到五分鐘的路，祖母叮嚀了再叮嚀：「根生啊，本來應該讓你讀初中的，但家裡窮，只能讓你學生意了！但窮要窮得有志氣，老闆給你的錢拿著，別的一分也不能拿。要規規矩矩做人，認認真真做事，多做積德的事，好幫人盡量幫人，千萬不可做缺德害人的事。」

就這樣，馮根生成了胡慶余堂的學徒。因為解放前胡慶余堂一年只收一個學徒，當年五月杭州解放，傳統收徒制取消，馮根生成了胡慶余堂的「關門弟子」，也成了江南藥王的最後一個傳人。他六十多年的中藥生涯也由此開啟。

三年學徒，馮根生每天凌晨五點到晚上九點，16個小時專心其中。兩千多種葯的品相、藥性、配伍、功效爛熟於心，丸、散、膏、丹的制用也駕輕就熟。滿師后他又站了二年櫃檯，撮葯配製當不在話下，此後又煎藥二年，每天三百帖，十多萬帖葯從他手中出去，當年杭州人都知道馮根生煎的葯地道見效。如今，馮根生早年的學徒故事已收進了小學課本。

馮根生就這樣開始他的中藥人生。1972年7月，杭州市要組建第二中藥廠，馮根生出任廠長。

這個廠是一個胡慶余堂的驢皮車間，遠離城區，馮根生騎著除了鈴兒不會響、其它都會響的28寸永久牌自行車開始創業。說是第二中藥廠，只是一座破廟，邊上都是墳地。三十六萬元總資產，十八萬元凈資產，沒有一分錢現金，他向政府借了五千元發工資，求奶奶告爺爺做點加工業務，那個苦啊！從河坊街家裡到桃源嶺廠里三十多里路，他每天來回騎車不說，有時剛到廠里又通知開會學習，只好調轉破自行車，多的時候一天來回要跑好幾趟。

直到1978年，改革開放了，春天來了，幹勁來了，故事也更多了。

馮根生說，自從工作到現在大大小小的事情經歷無數，可說是歷經滄桑，「但我從不灰心，因為我太愛中藥了，我們家祖孫三代都是胡慶余堂出身，國葯不興，我人生不暢。九十年代初一個外國老闆出幾百萬美元的年薪叫我去搞中藥，我拒絕了，因為那是出賣祖宗的。」

馮根生有著使命感，因此他願意做出頭鳥、弄潮兒。改革開放讓他的改革思想迸發而出，他的創業史無疑是中國改革大潮中的一個縮影，儘管每走一步都險情環生，但作為改革急先鋒的他義無反顧屢做「出頭鳥」：

1978年，青春寶抗衰老片雖通過藥理檢驗，但由於相關部門從中作梗，始終未能獲得生產批文。馮根生怕錯過藥品推出最佳時間，毅然決定先投產。這在當時無疑是個大不敬的決定，馮根生和青春寶都是命懸一線，他的「先斬後奏」救了產品救了企業。

1982年，一位清純少女走進了電視廣告，「青春寶」成為第一個投入大手筆廣告的保健品，也是第一個採用片劑型的保健品。

1984年，在全國還沒有實施廠長負責制之前，他率先在全國試行幹部聘任制，全廠員工實行勞動合同制，第一個打破「鐵飯碗」、「鐵交椅」、「鐵工資」。

1996年，馮根生的青春寶集團兼并胡慶余堂，史稱「兒子吃了老子」，其實是兒子救了老子。成為這個「江南藥王」百年老店的新掌門人後，他讓奄奄一息的胡慶余堂起死回生，重新擦亮了牌子，從虧損大戶扭轉成納稅大戶。

做「出頭鳥」風風雨雨三十多年，他的「破廟」成為世界上最大的現代化中藥企業，資產從三十六萬元增加到近五十個億，增長一萬多倍。從借錢發工資到累計上交國家稅收幾十個億，馮根生總愛稱自已是「國有企業的保姆」，他什麼也拿不走。

2002年，他與魯冠球、宗慶后首獲杭州市政府重獎，各獲三百萬元獎金。那年他七十歲。

在漫長的企業經營過程中，馮根生積累了豐富的經驗，他在各節點都說了什麼？

1、要以權謀公，不要以權謀私。以權謀公，膽子大點沒關係；以權謀私，膽子要越小越好。

2、現階段我國處於一個計劃經濟向市場經濟轉型的時期，一個有敏感的企業家就能迅速準確地抓住歷史性的機遇。有時候，其實中央一句話就已經告訴你怎樣可以跟上形勢的發展，你錯過了也就錯過了。

3、槍打出頭鳥在社會上太多見了。我認為，只要保護好心臟（沒有私心），索性只管自己拚命飛，飛得快，飛得高，飛出槍的射程之外，就沒事了。關鍵是怕這些鳥飛飛停停，生怕偏離方向被槍擊中，老是回頭看，結果還沒在樹上停穩，就被那些「老槍」擊中了。

4、國有經營者有四類：小車不倒只管推，牛皮不破只管吹，宴席不散只管醉，企業不倒只管虧。我們提倡第一類人。但在推車的過程中，什麼零部件要修一修，途中要不要加油，政府部門要關心一下。

5、我不想讓青春寶毀在我手裡，不想讓中藥毀在我手裡！

6、轉換機制、擦亮牌子、清理攤子。（杭州市政府決定：讓青春寶和胡慶余堂實行「聯合」，後者加入前者，仍由馮根生出任掌門人，馮用12字方針進行了大刀闊斧地改革。）

7、一嚴、二愛、三和諧。沒有嚴，就會亂套；沒有愛，就沒有歸宿感和幸福感；最後的目的是達到和諧的狀態。

8、我現在是在憑良心工作……

9、國有企業好比冰棍，因為擔心被經營者買走那就是國有資產流失，就只有捏在手裡，最後，冰棍還是化了。但是一追究起來，誰都不負責任，因為大家似乎都沒有做錯什麼。

10、我得到的是榮譽，失去的是機會和時間！

馮根生在首屆浙商論壇上的部分演講內容：

胡雪岩實際上是過去浙商的代表，雖然他是安徽人，但很小就到浙江來了，他把徽商的精神融進了浙商，並在胡慶余堂整個經營思路中體現了浙商精神。近3個世紀以來的中國歷史上，有過晉商，有過徽商，但更主要的是浙商。晉商和徽商隨著時間已經逐漸地淡下去了，可浙商現在是越來越體現出他們的精神。為什麼講胡慶余堂是過去浙商的代表呢？在它的營業大廳寫著兩句話：虛假無人曉，誠信有天知。我小時候就是在這個教育熏陶下面成長起來的。

我工作了57年，當了30多年的國有企業老總，從來就是講誠信，不騙人。我認為這是最主要的浙商精神。浙商過去是以寧波幫、紹興幫為代表的，影響全國，講的就是誠信，但現在光講誠信是不夠的。敢沖，敢拼，敢為人先，不怕苦，不怕累，這是新浙商精神。再加上我們老浙商的誠信，就形成了一個在全國影響極大的浙商精神。

過去師傅教學徒會教怎麼做人，怎麼做事，怎麼懂得職業道德，怎麼做生意，簡稱叫生意經。生意經實際上就是浙商的靈魂。其實在生意經中的規矩就體現了我們浙商的精神：第一，戒欺，戒掉一切欺騙；第二是誠信，對待所有顧客都應該誠信；第三是不得以次充好；第四是不得以假亂真；第五是童叟無欺；第六真不二價，沒討價還價的，反過來叫價二不真。

（原標題：再見馮根生……追憶一代國葯工匠的傳奇人生）