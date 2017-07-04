中證網訊 嶺南園林（002717）7月4日午間公告，公司擬發行股份及支付現金收購北京市新港永豪水務工程有限公司（以下簡稱：新港水務）75%股權，交易價格為4.5億元，其中發行股份支付對價24,750萬元，按 23.395元/股，共發行10,579,183股，現金支付對價20.250萬元。同時，公司擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金上限為2.475億元，用於支付本次交易的現金對價及相關費用。

交易完成後，公司承攬大生態 PPP 訂單能力得到明顯提升，具備承接水生態治理、生態園林及文化旅遊等綜合性大規模 PPP 項目的能力。公司在與現有生態園林的主要客戶對接時，根據客戶需求，藉助新港水務在水生態治理、生態修復、海綿城市建設等方面的領先優勢，可為客戶提供更為多元化的產品、服務及更為深入、個性化的整體解決方案，增強與客戶的粘性。通過提供嵌入式的服務，深挖客戶潛在需求，公司可因勢利導的將「大生態」與「泛娛樂」融入項目的整體設計，並根據客戶的特定需求制定系統化、專業化的解決方案，提升服務的廣度，強化業務拓展能力，創造更大的市場空間。（沈楠）