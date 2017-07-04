中國金茂（00817-HK）公佈，茲提述2016年12月15日公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊及建議在境內銀行間市場發行的總額不超過人民幣160億元的無擔保中期票據獲得註冊。

每期中期票據將分批發行。公司擬向合資格投資者發行第二期首批本金為人民幣25億元的中期票據。首批票據無擔保，期限為3年及將採用固定票面利率，其最終票面利率將根據簿記建檔結果，由聯席主承銷商與公司協商一致后確定。公司將於發行完成後另行公佈最終票面利率。公司擬將發行首批票據的所得款項用於償還其附屬公司借款。