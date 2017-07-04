美媒關注中國地鐵發展：規模速度前所未有 近3億人享受便利

參考消息網7月4日報導 美媒稱，就在不到20年前，中國還只有3個城市有地鐵。假如你不在北京、上海和廣州生活，那麼地下鐵路對你來說就完全是個謎。今天，約2.91億人可以享受地鐵的便利。

美國石英財經網站6月29日報導稱，中國鐵路系統發展的規模和速度都是前所未有的，2008年奧運會之後更是發展迅速，地鐵為中國城市的交通堵塞問題帶來了很大的緩解。

東南部地區人口密集城市的新線路發展尤其快。

報導稱，鐵路系統的發展在一定程度上是為了緩解交通擁擠，同時也顯示了中國在全球經濟中的地位。「在一些地方政府看來，地鐵是一個現代和國際化城市的標誌，」北京交通大學經濟學教授趙堅說。

報導稱，儘管大城市地鐵發展迅速，適應新通勤方式的速度卻還沒跟上。2015年，北京居民平均每兩天坐一次地鐵，一年坐地鐵的數量是167次。廣州的比例要高一些，一年是189次，上海則是133次。這三個城市都是在2000年之前就有地鐵了。

而對於剩下的19個在2000年之後修建地鐵、有著完整乘客數據的城市來說，2015年居民平均乘坐地鐵的數量僅為26次。相比之下，2013年紐約人平均坐地鐵的次數為230次，而波士頓人的次數為94次。

趙堅認為，中國今後需要的不是更多的城市地鐵，而是城際通勤系統的擴展。如果通勤鐵路擴展50公里，在中心城區工作的人上下班路上的時間就能控制在1小時內。趙堅說，這不僅能緩解交通，還能促進房地產市場發展——而最終這也會需要更多的地鐵。（編譯/王笛青）（參考消息網）