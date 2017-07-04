稻江學院學生表現亮眼106學年度獨立招生開始報名



(中央社訊息服務20170704 09:30:16)「學測」或「統測」考試成績不好的同學，不要勉強自己就讀不喜歡的大學與系所。透過「獨立招生」方式，選擇稻江科技暨管理學院專心就讀四年，反而可以開創人生的美好前途。稻江校長張淑中博士接受媒體訪問時表示，雖然有許多學生來自於偏遠地區或弱勢家庭，但每一位學生都是稻江學院的寶貝，只要給他良好教育和專業訓練，他的潛力及實力就能發揮出來，甚至參加國內外各項比賽能贏得大獎；例如本校餐飲管理系同學就曾打敗全國公私立大專院校的烹飪高手，成功蟬聯台灣餐飲界最高榮譽「龜甲萬盃國際料理比賽」的四連霸冠軍，且同學畢業後立即就被國內知名餐廳禮聘為專任廚師。



位於嘉義縣朴子市的「稻江學院是國內學校中最鄰近世界級「故宮南院」及嘉義高鐵車站的大學，皆只有5分鐘車程距離，文風鼎盛。從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，十分便利。稻江校園面積廣大，高達35公頃之多，是目前全台灣唯一擁有兩座標準比賽棒球場的大學，且是首創學生「兩人一房」住宿政策的大學。由於是新興大學，不論是教室、餐廳、交誼廳、健身房、咖啡廳、圖書館及學生宿舍等設備，都非常新穎與現代化。除此之外，更有三位國寶級的名廚（郭宏徹、施建發及陳兆麟等大師）在餐飲系授課，此皆為全國少見的專業特色。



由於是國內第一所「教學實用型」綜合大學，具有理論與實務並重的教學特色，使得每位學生皆有專業技能，常常在國際競賽獲得大獎。例如，今年由「動畫遊戲設計系」三名學生為主所組成的「台灣閃電狼」電競隊伍在波蘭，奪得2017年「第十一屆英特爾極限大師賽」（英雄聯盟）的全球總冠軍，榮獲蔡英文總統的召見嘉勉；「餐飲管理系」顏立勳同學贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；「時尚美容學程」林彥廷同學拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍；「休閒遊憩管理系」田仲崴同學獲得2017年全國大專棒球聯賽的打擊獎第一名。以上實例，都證明稻江學院辦學成功及稻江學生實力堅強，已逐漸成為南台灣青年學子首選的大學！



稻江學院目前有三大學群，11個學系。106學年度「單獨招生」（免筆試入學）正報名中。很想培養一技專長，並想實現夢想及有所抱負的青年朋友，請把握機會。報名詳情，請至稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。報名電話：嘉義（05）3623133；（05）3622889 轉225；台北（02）25581065轉14。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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