(中央社訊息服務20170704 09:29:03)去年勇奪第25屆時報金犢獎行銷企劃類金犢寶座成員之一的樹德科大行銷管理系應屆畢業生林鑫鋒同學，自今年2月起參加「2017 Google Ignite 數位火星計劃」，經過三個多月的考照訓練、企業面試考核、行銷企劃競賽、在職訓練，正式錄取《google數位火星人3.0》，並獲全球知名傳播媒體集團之一的宏盟媒體（Omnicom Media Group）浩騰媒體（股）公司數位行銷企劃正式職缺，成為樹德科大第一位「google數位火星人」。



Google台灣分公司自2014年起開始推動「Google Ignite 數位火星計劃」，截至去年有將近6千人參加，其中又有將近2千人是數位行銷領域高手並獲國際認證者；經過層層篩選約9百位職場新鮮人可獲得企業面試機會，最後約2百位參賽的職場新鮮人通過考核，獲其合作的企業商所提供的正式行銷職缺。換言之，錄取率只有3.3%。



今年辦理的第三屆「Google Ignite 數位火星計劃」，自2月開始啟動，吸引來自國內外3千多位報名參加，期間從履歷篩選、AdWords證照基礎訓練、企業媒合、面試徵選、及「品牌整合行銷規劃」實作競賽、在職訓練等歷程，得以勝出。當時在國內的四場徵選說明會，僅選擇在台灣大學、政治大學、交通大學與輔仁大學，可一窺鎖定對象已讓人了然於胸，遠在南台灣的科大學生林鑫鋒能初生之犢不畏虎，過關斬將獲得晉用，可見實力堅強。



系主任胡寬裕難掩興奮之情表示，系上也曾有三位系友錄取浩騰媒體實習職缺，其中的黃千瑞校友即獲留任，表現非凡，這也是系上老師努力與業界的積極聯結，鼓勵學生跨出舒適圈，前往北部、或海外跨國公司任職，探索學習更深奧的行銷趨勢與專業精進。



林鑫鋒大學期間，一直帶著他參加各類競賽與實習輔導的黃慶源、陳美蓉與邱志仁三位指導老師，形容林鑫鋒是顆璞玉，企圖心強、平時與人為善、行事低調不多話、態度沉穩，紮紮實實穩步前進，如此表現正是平日累積的實力表現。



參加Google火星計劃過程，林鑫鋒隨時主動向指導老師之一的黃慶源請益諮詢，對於指導老師提供的資料與問題也都能迅速消化回饋，完全具備數位行銷人主動積極的態度，其勢在必得的決心，讓老師對他都充滿著信心與期待。



訊息來源：樹德科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216606.aspx