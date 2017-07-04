2017桃園蓮花季 荷浪桃桃桃園好好玩中央社 (2017-07-04 09:28)
2017桃園蓮花季 荷浪桃桃桃園好好玩
(中央社訊息服務20170704 09:28:34)2017桃園蓮花季的活動主會場為觀音區新華路1段及金華路交叉口周圍蓮田，以主會場為中心串聯觀音區各蓮園農場與景點，延伸活動範圍並提供遊客多元遊程規劃。今年桃園市正式劃定成立的「桃園市觀音區蓮花園休閒農業區」60公頃的荷花田，盛開各種不同品種的荷花，主要有大賀蓮、白玉湘蓮、建蓮、娃娃蓮、百葉蓮等，滿池碧綠紅粉點點，風中搖曳惹人愛憐，瓜果隧道與兩件公共藝術作品「雞祥蓮年」及「步步生藝術畫舫」更是新亮點。
為了強化向年青人宣傳的網路行銷，桃園市政府特別邀請「萬能科大觀休系」的同學們，於每週週末在現場進行網路直播，不但能即時在粉絲專頁上回報花況，更能與粉絲們互動，因觀休系的同學們有學習「導覽解說」的課程，農業局也希望倚重大學生的專業知識，加上年青人獨特的直播風格，為2017桃園蓮花季帶來全新的風貌。
桃園蓮花季活動期間，除了可以參觀2017桃園蓮花季會場賞荷花外，還能到林家古厝休閒農場體驗剝蓮子吃蓮子冰淇淋，或到蓮荷園休閒農場坐大王蓮體驗水上漂，玩出不一樣的桃園蓮花季。活動時間由2017年7月1日至8月13日，精彩活動細節詳見2017桃園觀音蓮花季官網:http://www.universe.com.tw/LOTUS/
訊息來源：萬能科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216605.aspx
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