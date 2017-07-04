以健美讓世界看見台灣 德霖資工系打造鋼鐵男中央社 (2017-07-04 09:28)
以健美讓世界看見台灣 德霖資工系打造鋼鐵男
(中央社訊息服務20170704 09:27:58)誰說健美是頭腦簡單四肢發達的運動！德霖科技大學資訊工程系學生陳永凱，日前參加國際賽事一選獲得金牌，讓中華民國國旗及國歌在異國迴響，世界因此看見台灣，不但是資工男、健美男，更是外交男。
德霖科技大學資訊工程系的應屆畢業生陳永凱，除了是資訊工程專業，也是肌肉健美專業，是全系師生口中的鋼鐵男。他於大學畢業之際，代表台灣，隨教練前往韓國首爾，參加2017年亞洲自然健美大賽，一戰勇奪金牌，讓大家再一次看到台灣選手努力的成果，他說這更是給自己最棒的大學畢業禮物。
雖然了解現實的需求，陳永凱選擇就讀資訊工程系，學習生活中專業的技術外，卻一直沒有忽略自己喜愛的健美運動，他認真的在健身房練出完美肌肉線條。這次得到教練肯定，報名參加亞洲大賽，獲得了亞洲自然健美的最高榮譽，真的可喜可賀。他也表示能身披國旗、聽著播放的國歌，高舉金牌，心中超級無比感動。
賽後，陳永凱返校從資工系張遵偉主任手中接過德霖科技大學的畢業證書時，對於德霖及資工系給予他的學習空間及四年栽培，表達非常感謝，希望這可以成為祝賀德霖改制成為科大的一個獻禮。而，永凱期許自己未來，除在資訊本業上努力加強外，更盼望有機會參加世界級比賽，進一步為台灣爭光。
訊息來源：德霖技術學院
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216604.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
GUND 巧克力．SANKi 巧克力．ALWAYS 巧克力．Sony 巧克力．Yu-Ki 巧克力．巧克力 4G．Lotte Pepero 巧克力棒．CIESTA 巧克力．BALL 巧克力．藍莓巧克力．Meito 巧克力．KID-O 巧克力．Ballon 巧克力．杏仁白巧克力．COACH 巧克力．黑巧克力．苦甜巧克力．Ghirardelli 巧克力．德芙 巧克力．巧克力．金莎巧克力．gusto 巧克力．巧克力 250G．健達 巧克力．Esense 巧克力．Apple 巧克力．巧克力 6吋．oreo 巧克力．雷神 巧克力．NOKIA 巧克力
- 【LOVE樂芙】愛麗絲胡桃板面餐椅
- SKECHERS (女) 健走系列 GO MINI FLEX - 14007PUR
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘(40*40*2.5cm S3-003)
- agnes b. 點點尼龍漆皮飾邊肩/斜背包(大/藍)
- SM-台灣全真皮-T字美腳扣帶粗跟涼鞋-粉色
- 約克街肉鋪頂級紐西蘭草飼牛PS沙朗肉片8包(300G/包+-10%)
- COACH深咖C Logo拼接黑紅真皮雙面使用翻蓋手抓/斜背包(小)
- 【夢工場】藍田日暖天絲兩用被床包組(特大)
- Lynx 繽紛層次吸排短袖POLO衫_深藍(1171113-68)
- RAY BAN偏光太陽眼鏡 經典飛官/銅棕#RB3549 01283
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】