以健美讓世界看見台灣 德霖資工系打造鋼鐵男



(中央社訊息服務20170704 09:27:58)誰說健美是頭腦簡單四肢發達的運動！德霖科技大學資訊工程系學生陳永凱，日前參加國際賽事一選獲得金牌，讓中華民國國旗及國歌在異國迴響，世界因此看見台灣，不但是資工男、健美男，更是外交男。



德霖科技大學資訊工程系的應屆畢業生陳永凱，除了是資訊工程專業，也是肌肉健美專業，是全系師生口中的鋼鐵男。他於大學畢業之際，代表台灣，隨教練前往韓國首爾，參加2017年亞洲自然健美大賽，一戰勇奪金牌，讓大家再一次看到台灣選手努力的成果，他說這更是給自己最棒的大學畢業禮物。



雖然了解現實的需求，陳永凱選擇就讀資訊工程系，學習生活中專業的技術外，卻一直沒有忽略自己喜愛的健美運動，他認真的在健身房練出完美肌肉線條。這次得到教練肯定，報名參加亞洲大賽，獲得了亞洲自然健美的最高榮譽，真的可喜可賀。他也表示能身披國旗、聽著播放的國歌，高舉金牌，心中超級無比感動。



賽後，陳永凱返校從資工系張遵偉主任手中接過德霖科技大學的畢業證書時，對於德霖及資工系給予他的學習空間及四年栽培，表達非常感謝，希望這可以成為祝賀德霖改制成為科大的一個獻禮。而，永凱期許自己未來，除在資訊本業上努力加強外，更盼望有機會參加世界級比賽，進一步為台灣爭光。



訊息來源：德霖技術學院



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