遠傳全能行動管家 歡慶上市週年 安裝費半價 「智慧升級 讓愛零距離」以家庭型態出發 打造每個消費者需要的服務



(中央社訊息服務20170703 16:59:30)「遠傳全能行動管家」自2016年6月底上市已滿週年，該服務對居家安全、智慧生活、關懷長輩與寵愛毛小孩，都提供了完整的解決方案，獲得消費者青睞；月租費只要199元起，還可依用戶需求選擇升級方案或加購配件。根據「遠傳全能行動管家」申辦用戶之統計資料顯示，年齡層分佈平均，落在25~34歲、35~44歲、45~55歲、與其他，分別各為25%，男女性別各半，代表「遠傳全能行動管家」是一個能夠滿足各個年齡層、各種家庭型態所需要的服務；未來遠傳電信也將計畫推出『智慧家庭開放平台』，以提供消費者在智慧家庭更彈性的選擇以及服務配套。為慶祝「遠傳全能行動管家」上市週年，特別推出周年慶回饋活動，8月底前申辦立刻享受安裝費半價(原價$1200)、再送32G記憶卡、月月抽LG雙眼小精靈清潔機器人，加碼再抽10萬元旅遊金，真正享受出門旅遊不在家也能顧家的方便。



為了讓廣大的消費者更了解「遠傳全能行動管家」的服務內容以及優點，遠傳電信特別推出三支網路影片，以家庭型態的需求為出發，打造每個消費者需要的服務，並以「智慧升級 讓愛零距離」為訴求，透過「遠傳全能行動管家」這套服務來串起關愛、聯繫家人的目的。民眾可以透過影片找到符合自己家庭需求的方案；目前三支影片都在YouTube播出，前往觀看即可輕鬆了解「遠傳全能行動管家」。



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訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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