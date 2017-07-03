中州電競實戰基地揭牌 打造中台灣電競人才培訓中心



(中央社訊息服務20170703 16:43:58)中州科技大學是中部第一所耗資千萬投入鉅資成立電競實戰基地的大學院校，也是第一所成立電競相關科系及直播技術的學校。今天上午，中州科大舉行電競實戰基地揭牌暨奇林俠電競隊授旗儀式，彰化縣副縣長林明裕、埔心鄉長張乘瑜、台灣電競聯盟徐培菁董事長、中州科大曾慶瀛校長，以及高中職夥伴學校董事長、校長、產業界人士等蒞臨揭牌，希望藉由產官學三方力量合作，建構中台灣電競平台，為台灣電競產業培育優秀的電競選手。



中州科大連結了苗栗縣龍德家商、台中市青年高中、彰化縣大慶商工與達德商工、南投縣同德家商及雲林縣大成商工等中部地區高中職夥伴學校，與台灣電競聯盟(TeSL)產學合作，成立中臺灣電競聯盟，配合彰化縣政府落實電競產業生根彰化，因此中州科大多媒體與遊戲發展科學系率先設立專業的電競實戰基地，並結合視訊傳播系現場轉播技術，成為中部學校電競運動的領頭羊。



中州科大曾慶瀛校長表示，全球電競產業蓬勃發展，未來將需要大量的專業人才，其相關產業涵蓋遊戲代理、軟硬體、競賽系統及轉播平台等，還包含雲端及虛擬實境等新科技，電競將是台灣未來重要的產業。曾慶瀛校長並表示，電競不等同於一般民眾所認知的「打電動」，電競在世界上很多國家都列為體育項目；電競運動已成為一項新興的產業，未來發展更是無可限量，中州科技大學看準了這一點，於是整合了學校的多遊系、視傳系與運促系，在7月3日成立了中州科大奇林俠電競隊。 彰化縣副縣長林明裕致詞中特別強調，彰化縣政府樂觀其成一切的發展，也會適時提供必要的協助，而台灣電競聯盟董事長徐培菁更是表示將會傾所有的資源，來壯大這支隊伍。徐培菁董事長指出，聯盟投注2億元經費在高雄海洋文化及流行音樂中心的鯨魚館設置電競館，以高雄為台灣電競產業發展起點，未來將在國內繼續擴散據點；而台灣電競產業求才若渴，彰化縣位處中部五縣市的核心區域，南來北往交通方便，是中台灣最佳的電競人才培訓基地，希望以中州科大為中心，結合中部高中職與大專院校電競相關科系，由台灣電競聯盟投入資源，打造中台灣第一個電競人才培訓中心。



中州多媒體與遊戲發展科學系黃建基主任表示，未來電競產業的專業人才需求量大，因此透過多遊系、視傳系及運促系的專業技術及課程整合，培養學生關於電競運動所需的電競技術、軟硬體設計、體育醫療、賽事行銷、規劃及主播的專業技能，中州科大所建置的高規格電競實戰基地(ESports Gaming Base)及直播室，將有助於培訓學生在電競產業所需技能，歡迎對於電競運動產業有興趣的同學加入中州的行列。



訊息來源：中州科技大學



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