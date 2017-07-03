逢甲大學「指考完勝諮詢站」和大學教授面對面



(中央社訊息服務20170703 16:33:46)大學指考剛結束，數萬名考生卸下考試重擔後，還有個重要的關卡要抉擇，就是該如何利用成績優勢，選到理想學系？逢甲大學繼每年舉辦「甄試必勝講座」後，今年再加碼為指考考生和家長推出「指考完勝諮詢站」活動，規劃「成績落點分析及選填志願技巧」講座，提供考生選填志願的有利參考，當天逢甲36學系教授也都會在現場，和考生、家長面對面對談，讓考生從中瞭解各學系的專業與發展。



逢甲大學「指考完勝諮詢站」活動，預定於7月22日（六）在逢甲大學人言大樓舉行，「成績落點分析及選填志願技巧」講座上下午各有1場，聘請樂學網資深講師，到場指點考生如何選填志願；更重要的是逢甲大學各學系的師長也會出席活動，面對面即時回應問題，滿足考生和家長對學系、課程或未來出路的任何諮詢。希望年輕學子在重要的人生選擇時，多一些客觀認識，更能從容不迫的面對後續的志願選填。



除了成績落點分析和學系諮詢外，主辦單位希望考生和家長能從容迎接後續挑戰，當天特別精心設計餘興小活動「快樂大學青春幸運輪」和「願望成真機會擲筊趣」，祝福所有考生心誠意至，願望實現！



活動除了歡迎高三考生踴躍報名參加「成績落點分析及選填志願技巧」講座，同時也歡迎高一、高二學生能參加學系諮詢服務，提前探索自我興趣與了解學系特色、課程及未來發展。更多相關資訊或線上報名，請參閱逢甲大學首頁「指考完勝諮詢站」；或電洽04-24517250 分機2948。



訊息來源：逢甲大學



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