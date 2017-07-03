「2017一見雙雕藝術季」熱情開幕 浪漫鹽雕及限定甜點襲捲「七股鹽山」鹹甜滋味消暑一夏



(中央社訊息服務20170703 16:30:37)雲嘉南夏天重頭戲-「2017一見雙雕藝術季」7月1日正式開幕！活動據點之一的七股鹽山搖身一變，成為今夏最浪漫的告白、求婚殿堂，不但有一系列的愛情主題鹽雕傳遞愛的訊息外，更推出鹹鹹甜甜的鹽山限定甜點、每週不斷電街頭藝人表演等活動，打造視覺、味覺和聽覺的盛夏饗宴！



七股鹽山歷年結合鹽山主峰推出招財貓、愛神天使、貓頭鷹巨型裝置藝術和主題展覽，成功創造話題和觀光人潮，獲譽為南部最萌、最浪漫的必遊景點！今年暑假，在交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2017一見雙雕藝術季」中，七股鹽山以浪漫愛情為主題，由多位雕刻家將雪白的鹽雕塑出愛的拱門、鑽戒、浪漫花朵、蛋糕等鹽雕創作，讓遊客一進到鹽山園區就能感受到浪漫氛圍。



「一見雙雕」在鹽山除了浪漫鹽雕之外，臺鹽全新推出七股限定富含海洋微量元素的食品級「台塩鹽滷」，並舉辦「豆花DIY活動」，讓遊客以鹽滷作為主要原料添加到豆漿裡，再加熱20分鐘、淋上糖水，天然、健康、口感滑嫩的手作鹽滷豆花即可上桌，和鹽山獨有的鹽山咖啡、鹹冰棒、「鮮選我鹽麴」成為一系列在地甜點，鹽山獨有的鹹甜好滋味，給遊客消暑又難忘的仲夏假期！



「2017一見雙雕藝術季」活動詳情請瀏覽雲嘉南風管處官網https://admin.swcoast-nsa.gov.tw或活動FB粉絲團https://www.facebook.com/swcoast/。七股鹽山入園資訊及一見雙雕系列活動訊息請見官網http://cigu.tybio.com.tw/、FB專頁https://www.facebook.com/cigusaltmontain/，或洽客服專線06-7800511#49。



訊息來源：臺鹽實業股份有限公司



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