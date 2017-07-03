佛光大學獲2017金犢獎最佳學校



(中央社訊息服務20170703 16:21:16)2017年第二十六屆「時報廣告金犢獎」日前頒獎，佛光大學產品與媒體設計學系大放異彩，總共拿下一座金犢獎、二座銅犢獎、二座佳作獎、六座優選獎及一座優秀獎之佳績，成為全台獲得最多獎項的大學設計學系，評審團肯定佛光大學產品與媒體設計學系的實力，並頒給「2017金犢獎最佳學校」的肯定，主辦單位肯定佛光產媒的作品深具原創性，同學們的潛力大有可為。 時報廣告金犢獎，已舉辦第二十六屆，主要目的是鼓勵兩岸三地及海外華人在校學生，針對不同廣告主題進行廣告設計競賽與觀摩。今年兩岸參與的高中和大專院學校約660所，收件作品總數合計多達23,445件，其中大陸方面有15,830件，台灣部分則是7,615件，顯見兩岸超過10萬多名學子參與創作的熱衷程度。佛光大學產品與媒體設計學系，總共有六十七件作品入選，在參賽的一百多所學校之中，比例之高令人刮目相看。 整個時報廣告金犢獎頒獎典禮，佛光大學產媒系的作品得獎連連，師生忙著上台領獎，可說是得獎機率和數量最多的單一校系，讓外界見證到佛大產媒系的傑出表現。 產媒系主任張志昇表示，該系歷年參加全國性設計大展成績輝煌，早已在設計學界打出名號，如今在眾所矚目的時報廣告金犢獎大有斬獲，也讓廣告業界對於廣告明日之星佛大產媒系寄予厚望。（20170703）



訊息來源：佛光大學



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