熱氣球活動推手之一 行政院毛前院長獲黃縣長頒贈台東縣榮譽縣民



(中央社訊息服務20170703 16:18:54)行政院毛治國前院長在交通部及副院長任內積極訂定熱氣球相關法令，協助台東縣推動熱氣球活動與產業，辦理至今七年創造400萬人次的觀光人潮，以及數十億的商機，台東縣政府特別頒贈榮譽縣民，並於今(3)日清晨由黃健庭縣長親自頒發，也邀請毛前院長搭乘熱氣球自由飛，毛前院長盛讚花東縱谷優美非其他縣市可媲美。 頒贈活動於今日清晨5點20分在鹿野高台斜坡前舉行，黃縣長首先朗誦榮譽縣民證書內文，並表示，毛院長是台東縣『臺灣熱氣球嘉年華活動』推手之一，也是臺灣熱氣球嘉年華能夠從「活動」轉化為「產業」主要助力者，毛院長在時任於交通部部長及副院長期間，指揮整合各部會單位，並邀集部內單位：包括法規會、航政司以及民用航空局，共同討論熱氣球商業飛行各層面問題的因應方案，使得法規得以逐步完備，並全力支持臺東熱氣球商業飛行產業，共同展開一個三年計畫，以熱氣球商業飛行為目標，為臺東熱氣球打下厚實的發展基礎。 這７年來台東透過熱氣球活動至少與１６個以上的國家做交流，並且帶著台東的熱氣球團隊到世界各國做國民外交。他對於臺灣及台東縣熱氣球產業發展、觀光旅遊發展貢獻良多，縣府團隊希望透過這次機會來向毛院長表達感謝，所以，再次邀請他參與活動，並頒榮譽縣民證。 毛前院長聽到要頒贈榮譽縣民後相當驚訝，並連連說「不敢當」，他指出，非常讚賞黃縣長及縣府團隊這七年來，不但是舉辦熱氣球活動有聲有色，成為國內及國際知名的嘉年華，而且還轉型成為台東的一項觀光產業，帶動台東整體的觀光與產業，也引起其他縣市爭相辦理，不過，毛前院長希望國內外遊客要欣賞熱氣球嘉年華還是到最精彩、最美及球數最多的台東。



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216576.aspx