南大師資生至馬來西亞中華獨立中學進行體育見習參訪



(中央社訊息服務20170703 15:22:04)響應政府新南向政策，國立臺南大學獲教育部「國外教育見習課程計畫」補助，由體育學系陳樹屏主任率12名師資生於6月25日至7月8日前往馬來西亞八打靈育才華文小學(Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Yuk Chai)進行為期14天的教育見習課程。見習期間，受馬來西亞中華獨立中學謝上才校長邀請，於7月3日至該校與當地約50名中小學體育教師進行運動交流訪問。



參訪當日，馬來西亞中華獨立中學熱情歡迎南大師生，由謝上才校長率領5位副校長主持歡迎儀式，並與南大陳樹屏主任互贈禮物。歡迎儀式後，由南大陳樹屏主任進行專題演講，以「運動的奇蹟」為題分享自身運動教學及訓練方面的經驗，將臺灣運動教育經驗分享給當地的中小學體育教師，該校則以實際的籃球示範教學與南大師資生進行教學經驗交流。除了籃球教學，南大師資生體育系蔡季倫同學也進行田徑示範教學，並接受雙方師長指導，吸取教學經驗。最後，兩校雙方進行一場歡樂的籃球友誼賽，同時，陳樹屏主任也教導當地學生製作毽子，彼此學習也度過歡樂且收穫滿滿的一天。



此次帶團的南大陳樹屏主任表示，感謝教育部給予經費補助，讓臺灣的師資生可以到海外見習，吸取國際教學經驗，也感謝馬來西亞學校在見習期間給予的協助。南大為百年師培大學，期許所有南大師資生多看、多聽，培養多元能力，把所見所學內化為未來教學的能量，並藉由海外見習增加國際移動力。



訊息來源：國立台南大學



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