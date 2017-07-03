大手攜小手─南大史懷哲教育服務隊擁抱偏鄉學童



(中央社訊息服務20170703 15:20:55)國立臺南大學史懷哲教育服務計畫的臺南服務隊，今起至18日前往臺南市安南區鎮海國小，為該校42名學童進行課業輔導，實踐史懷哲犧牲奉獻之精神。始業式於今天上午舉行，南大師培中心徐綺穗主任、張靜宜組長、鎮海國小凃榮祥校長、陳儀芳主任及全體師生出席共襄盛舉，場面活潑熱絡，參與的小朋友們萬分期待本次的暑期課程。



南大為響應教育部推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫，自97年起組成史懷哲教育服務隊前往偏鄉地區進行暑期教育服務，提供優質課程與團康活動，深受偏鄉學校的支持與小朋友的歡迎。教育部今年特別鼓勵海外姊妹校學生或外籍生共同參與計畫，本校除了招募22位師資生進駐外，更邀請馬來西亞外籍生加入團隊，促進國際文化及語言交流。



此外，為提供學童完善的暑期課輔，南大邀請於各學科領域學有專精之校長、教師為參與的師資生進行為期7天的營隊行前培訓，包含教材教法與教案撰寫、班級經營與輔導溝通技巧等課程，透過實作規劃、演練及成果驗收，做好各項準備。南大服務團隊除為學童規劃國、英、數基本學科的補救教學課程外，也精心設計國際文化交流課程以及藝術、體育與團康等活動，以多元教學方式，提升學童聽說讀寫及運算等各項基本能力。



南大黃宗顯校長表示，南大致力於師資培育長達119年歷史，此次史懷哲教育服務團隊特別強調服務學習及從做中學的重要性，希望藉此涵養師資生實踐教育愛，體現奉獻付出的師範品德。



訊息來源：國立台南大學



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