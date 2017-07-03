福州成立「媒體＋文創」產業聯盟北京新浪網 (2017-07-03 16:29)
新華社福州７月３日電（記者沈汝發）海峽非遺生態產業園、上下杭三捷河酒吧一條街、融僑中心ＡＲＴ ＭＡＬＬ《發現美好》藝術計劃……福州市２日成立「媒體＋文創」產業聯盟，併發佈了一批文化創意產業項目。
「文化創意產業是當下具潛力的產業，成立聯盟旨在通過資源整合、項目聯合的方式，為文創產業發力發聲，打造成為『福州文化藝術的朋友圈』。」聯盟項目代表吳德峰說，通過聯盟匯聚種類繁多的藝術精品和文化項目，催生城市的文化藝術生活形態更新。
「媒體＋文創」產業聯盟由福州日報社、福州市文投集團、福州市三坊七巷保護開發有限公司等六大文化機構發起。這其中既包括媒體平台、知名的文化企業，同時，也有大學生創業等新興代表。
在當日的發佈會上，一批文化創意產業項目進行了路演。海峽非物質文化遺產生態園將定位為海峽非物質文化遺產的傳承示範基地、展示交易平台和城市文化旅遊生態的產業園區。
另外，融僑中心ＡＲＴ ＭＡＬＬ《發現美好》藝術計劃、城市多媒體人文話劇《一碗福州》、「奇遇·全國兒童閱讀推廣大會」、中瑞影音秀《三坊七巷》、電影《心想事成雜貨鋪》等文化創意項目也都受到投資機構的青睞。
福州市「媒體＋文創」產業聯盟有關負責人表示，將定期組織論壇、沙龍、資源對接會、路演等活動，依託聯盟平台，吸納海峽兩岸更多的文創單位，打造共同發聲發力的文創平台，為文創從業者提供更寬廣的資源平台和創作空間。
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