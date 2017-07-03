簡訊：德國巴伐利亞州發生嚴重車禍致31人重傷北京新浪網 (2017-07-03 16:30)
新華社柏林７月３日電 德國警方３日說，一輛載有４６名乘客和兩名司機的旅遊大巴當天上午在德國巴伐利亞州的高速公路上與一輛貨車相撞並起火，至少３１人受重傷，另外１７人傷亡情況不明。
目前，發生事故的Ａ９高速公路部分路段已被完全封鎖。
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