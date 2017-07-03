寧夏成為全國首個對土地鹽漬化自然災害救助省區北京新浪網 (2017-07-03 16:29)
新華社銀川７月３日電（記者楊穩璽）記者近日從寧夏民政廳了解到，經專門組織農業、水利、氣象、環境等方面專家進行研討和論證后，民政部已於６月２６日正式批複，同意寧夏對受鹽漬化影響的困難群眾給予災害救助，該批複標誌著寧夏成為全國第一個被民政部納入土地鹽漬化自然災害救助範圍的省區。
據介紹，２０１５年以來，寧夏部分地區相繼出現因土地鹽漬化導致房屋倒塌損壞、耕地無法播種或農作物不同程度歉收等情況。為切實保障群眾生活，自治區民政廳積極籌措資金對困難群眾給予救助，但由於國家現行的災害救助相關政策沒有將土地鹽漬化列入自然災害救助範圍，因土地鹽漬化倒損的人居住房恢復重建和因災基本生活困難救助等工作缺乏政策支持，前期開展的救助工作還不能從根本上解決困難群眾的住房問題。
據了解，將土地鹽漬化納入自然災害救助範圍，為全面保障受鹽漬化影響的困難群眾生活、解決群眾住房困難提供了政策依據，是寧夏在保障受災困難群眾生活方面邁出的實質性步伐，對其他受鹽漬化影響的省份同樣具有積極借鑒作用。下一步，自治區民政廳將在全面摸底排查的基礎上，進一步細化、完善工作方案，最大限度解決群眾住房困難。
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