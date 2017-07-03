中國網財經7月3日訊 東方園林今日晚間發佈公告，稱公司於近日收到吉林市政府投資建設項目管理中心發來的《中標通知書》，確認公司為吉林市松花江南部新城段水生態綜合治理PPP項目的中標供應商。總投資為53,142.64萬元。

公告宣稱,簽訂正式合同並順利實施后，將為公司持續發展提供業務支持，併為公司後續 PPP 項目的開拓和合作提供更多的經驗，對公司未來業績產生長期積極的影響。