東方園林中標吉林市PPP項目 總投資5.3億元北京新浪網 (2017-07-03 16:31)
中國網財經7月3日訊 東方園林今日晚間發佈公告，稱公司於近日收到吉林市政府投資建設項目管理中心發來的《中標通知書》，確認公司為吉林市松花江南部新城段水生態綜合治理PPP項目的中標供應商。總投資為53,142.64萬元。
公告宣稱,簽訂正式合同並順利實施后，將為公司持續發展提供業務支持，併為公司後續 PPP 項目的開拓和合作提供更多的經驗，對公司未來業績產生長期積極的影響。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
photostudio 柔光攝影棚．迷你攝影棚．80CM 攝影棚．行動攝影棚．120cm 攝影棚．tk 攝影棚．雙開棚攝影棚組．digiXtudio 攝影棚．攝影棚 50 翻拍架．攝影棚燈．Hakutatz 攝影棚．攝影棚 閃光燈 反光傘．HFPWP 攝影棚．digiXtudio 70CM 攝影棚．柔光攝影棚．60CM 方形 攝影棚．SUPER 攝影棚．Hakutatz 攝影棚燈．背景紙 攝影棚．playboy 攝影棚．Piyet 攝影棚．攝影棚．攝影棚 大型 90cm．小型 攝影棚．可攜式 攝影棚．三節式 攝影棚 背景架．80CM 攝影棚 35W．攝影棚 90cm．photostudio 攝影棚．EPOWER 攝影棚
- 拉麗神 腳底按摩美腿機 (贈拉力繩X1)
- (男) NIKE MERCURIAL VICTORY VI AG-PRO 室外足球鞋 紫橘
- SEIKO精工 Premier 萬年曆大視窗男錶(SNP139J1)-43mm
- 【Aeneas】粉嫩甜心日式便利床墊(雙人加大6X6.2尺)
- 【簡約風】Vivien5尺雙人皮床底(兩色可選)
- 【YKS】伊凡三人座皮沙發-獨立筒版(三色可選)
- 【LUOLAI】繽紛花語 20吋ABS防刮鑽石紋可加大行李箱(多色任
- TATUNG大同 32吋多媒體LED液晶顯示器+視訊盒(DC-32K30)
- 【巴麗維亞】幻采飛舞(加大60支長絨棉六件式兩用被床罩組)
- 《法國利曼酒器 Lehmann series》PRO-OENO手工杯系列 / 紅
特朗普為何如此High：探尋CNN撤稿事件背後的故事【北京新浪網】
誰先倒下？OPEC還是高收益債？這才是決定油價的關鍵【北京新浪網】
鍾偉：屢創歷史新高的美股讓人恐懼【北京新浪網】
穀梁銘:黃金多空乏力 金價1240生死防線岌岌可危【北京新浪網】
柴俊理金:金價連跌空頭肆虐 決戰非農生死渡劫【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》