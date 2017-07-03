新浪財經訊 7月3日消息，今日早盤，滬指小幅低開，隨後震蕩下行，盤中指數反彈，至午盤時成功翻紅，午後開盤，指數保持橫盤震蕩。創指分化上揚，自早盤開始持續走高。盤面上，鋼鐵、養殖業、西安自貿區、水利、新疆振興等板塊漲幅居前，飲料製造、證券、銀行等跌幅居前。對今日漲停板個股做如下復盤：

一、漲跌停數據

今日漲停家數27家（不含ST股26家），跌停2家（不含ST股1家）；一字板12家；漲幅大於5%的個股：86家，跌幅大於5%的個股：10家。

二、熱點板塊

1、中報預披概念

恆通科技：預計7月18日披露業績中報。

天馬科技：預計7月13日披露業績中報，二連板。

開立醫療：半年報預增110%。

熱點分析：據悉，7月份共有138家公司將披露2017年半年報，7月13日安琪酵母、天馬科技2家公司將率先披露半年報。

2、其他

華北高速：將被招商公路換股吸收，四連板。

曲江文旅：實際控制人變更。

益生股份：超跌反彈。

天山股份：新疆+一帶一路。

普路通：超跌反彈，午後封板。

民和股份：超跌反彈，尾盤封板。

三、昨日漲停股今日表現