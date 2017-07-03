漲停板復盤：中報預披概念火力全開 滬指尾盤拉升北京新浪網 (2017-07-03 16:34)
新浪財經訊 7月3日消息，今日早盤，滬指小幅低開，隨後震蕩下行，盤中指數反彈，至午盤時成功翻紅，午後開盤，指數保持橫盤震蕩。創指分化上揚，自早盤開始持續走高。盤面上，鋼鐵、養殖業、西安自貿區、水利、新疆振興等板塊漲幅居前，飲料製造、證券、銀行等跌幅居前。對今日漲停板個股做如下復盤：
一、漲跌停數據
今日漲停家數27家（不含ST股26家），跌停2家（不含ST股1家）；一字板12家；漲幅大於5%的個股：86家，跌幅大於5%的個股：10家。
二、熱點板塊
1、中報預披概念
恆通科技：預計7月18日披露業績中報。
天馬科技：預計7月13日披露業績中報，二連板。
開立醫療：半年報預增110%。
熱點分析：據悉，7月份共有138家公司將披露2017年半年報，7月13日安琪酵母、天馬科技2家公司將率先披露半年報。
2、其他
華北高速：將被招商公路換股吸收，四連板。
曲江文旅：實際控制人變更。
益生股份：超跌反彈。
天山股份：新疆+一帶一路。
普路通：超跌反彈，午後封板。
民和股份：超跌反彈，尾盤封板。
三、昨日漲停股今日表現
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