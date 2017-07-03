美元指數：

美指在對前方的強力下跌進行調整。日線圖上看，此前K線連續三天收出實體大陰，前方低點96.30的支撐被順利跌破，下行空間進一步打開。4小時圖，MACD顯示空頭動能仍然充盈，此前的反彈走勢告一段落。小時圖，美指的下跌非常連續，目前在構築次要節奏，今天需繼續看空，以做多強勢非美貨幣為主思路。

歐系貨幣：

歐元創新高后橫向整理。日線圖，匯價頻頻刷新近期高點，道氏低點支撐仍然在1.1115，距離現價較遠。4小時圖，K線連續收陽，且多頭動能十分強勁，此前的主上漲趨勢得以延續。小時圖，歐元的上漲連續，次要節奏調整構築並不良好，上方明顯的阻力在1.1710，預計匯價將保持上攻，逐步向此位置發起挑戰。

英鎊保持強勢沖高的運行態勢。日線圖，雖然近期上漲力度迅猛，但匯價仍圍繞均線系統反覆穿越，震蕩走勢延續。4小時圖，匯價的運行較為動蕩，經過此波上漲，主趨勢再度轉為向上。前方高點阻力在1.3045，距離現價已經不遠。小時圖，預計英鎊調整后將繼續上行衝擊此區域，最終升破的概率較大。

商品貨幣：

澳元在對此前的上攻進行修正。日線圖上看，均線系統保持完好的依託效果。4小時圖，主上漲趨勢保持完好，MACD顯示匯價的多頭動能佔據明顯優勢。小時圖，澳元的上漲斜率陡峭，目前主次節奏完好向上，雖然面臨一定的下調風險，但預計澳元整體的上漲趨勢不會發生改變。待價格重新觸及0.7700之後可考慮小倉做多。

亞洲貨幣：

美日探底后反彈上攻。日線圖，匯價仍然在對此前的下跌進行修正，下方明顯支撐在108.10，美日仍有很大的機會衝擊此區域。4小時圖，空頭動能再度展現，但均線系統的依託位仍然未被跌破，美日有動力繼續發起上攻。小時圖，此前MACD的頂背離信號發揮了作用，美日調整過後將再度強勢創出新高，但在重新創出新高之前，入場做多需謹慎。

綜合來看，短線市場陷入到調整節奏中，但後市非美繼續沖高的概率仍然很大。

重要財經數據及熱點事件：

16：30 聖路易斯聯儲主席布拉德在倫敦發表講話

16：30 英國6月製造業採購經理人指數，前值56.7

17：00 歐元區5月失業率，前值9.3%

加拿大日，休市一天

22：00美國6月ISM製造業指數，前值54.9

明日：

01：30英國央行首席經濟學家嚯爾丹發表演講

12：30澳大利亞7月央行利率決議，前值1.5%