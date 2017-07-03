來源：黃金頭條

伊朗計劃於本周一（7月3日）與中石油和道達爾簽署合同，兩家世界油氣巨擎將共同開發世界最大的天然氣田——南帕斯氣田。這份合同也是去年1月歐美全面解除對伊朗經濟制裁后，國際能源企業首次向該國投資。

伊朗天然氣儲量居世界第一位，據英國石油公司 （BP） 估計為33萬億立方米，同時也是石油輸出國組織 （OPEC） 中的第三大產油國。伊朗缺乏液化天然氣的相關技術和資金投入，為了提高產量努力尋求諸如法國道達爾 （Total SA）、荷蘭皇家殼牌 （Royal Dutch Shell） 、俄羅斯盧克石油 （Lukoil） 等國際油企投資其油氣田。2016年1月伊核相關制裁全面解除后，去年伊朗石油產量攀升達33%。

48億美元20年開發合同 中石油控股30%

去年11月，伊朗國家石油公司便與中石油和道達爾商定合作意向，共同執行南帕斯氣田第十一期開發工程，價值達48億美元。本周一道達爾CEO帕特里克·普約恩 （Patrick Pouyanne） 將赴德黑蘭親自簽署正式合同。

根據去年11月意向書的內容，該合同期限為20年，道達爾控股50.1%，中石油控股30%，而伊朗的Petropars公司將佔有19.9%的股份。

2009年伊核經濟制裁迫使其停止作業之前，道達爾曾一直與伊朗合作開發南帕斯氣田。此次開發計劃初期投入成本約為20億美元，道達爾將承擔10億。7月2日道達爾發言人稱，此次開發計劃嚴格遵守法國法律和國際法相關規定，產出天然氣將最早於2021年供給伊朗國內市場。

中石油自2004年起就在伊朗境內展開合作，在油田、氣田和油服方面均有涉獵。2006年，中石油被授予在南帕斯氣田提供海上測井和其他服務的三年合同。

中東危機「原罪」或將因此迎來轉機？

北方-南帕斯氣田是世界已知的最大天然氣田，位於伊朗和卡達之間。

國際能源署的數據表明，該氣田的天然氣儲量大約有51萬億立方米，是世界上第二大氣田（俄羅斯烏蘭戈伊氣田）的六倍，其可采儲量佔全世界天然氣可采儲量的19%。由於領海劃分的因素，這19%的可采儲量中，卡達獲得了14%的份額，伊朗獲得了5%的份額。

目前卡達是世界上第二大天然氣出口國及第一大液化天然氣（LNG）出口國，擁有最先進的LNG設備。據華爾街見聞此前報導，在伊朗因核計劃受到國際制裁時，卡達卻自2013年開始主動接觸伊朗，提供氣田開發的進一步融資和技術服務。

上月以沙烏地阿拉伯為首的海合會國家集體切斷與卡達的外交和通商往來，指責卡達與伊朗關係曖昧；在南帕斯氣田上與伊朗的合作，可被視作此次中東斷交危機中卡達的「原罪」。

有趣的是，今天（7月3日）伊朗與中石油、道達爾簽署開發合同的時間，正好與卡達回應海合會提交的要求清單最後期限相吻合。截至目前為止，卡達明確表示拒絕最後通牒，而沙特等國今天則表示將最後期限延長48小時，箇中原因耐人尋味。