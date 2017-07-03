新華網北京7月3日電 6月26日，招商銀行股份有限公司上海川北支行向上海市高級人民法院申請財產保全，請求凍結被申請人樂風移動香港有限公司、樂視移動智能信息技術（北京）有限公司、樂視控股（北京）有限公司、賈躍亭、甘薇名下銀行存款共計人民幣1236584434.07元，或查封、扣押其他等值財產，並以自身財產提供了信用擔保。

文件顯示，法院認為，申請人的申請符合法律規定，裁定結果為：凍結被申請人樂風移動香港有限公司、樂視移動智能信息技術（北京）有限公司、樂視控股（北京）有限公司、賈躍亭、甘薇名下存款共計人民幣1236584434.07元，或查封、扣押其他等值財產。

根據文件，上海市高級人民法院作出的民事裁定已經發生法律效益，因財產保全，請大聖科技協助執行凍結樂視控股投資於大聖科技的全部股權及紅利（出資額為8000萬元人民幣），凍結期間，未經法院許可，不得為上述股權及紅利辦理轉讓、支取和設定質押或其其它權利負擔等手續，凍結期限為三年，自2017年6月29日起至2020年6月28日止。

此外，今日消息稱，富士康關聯公司深圳冠鼎已經退出了樂視致新的股東序列。2013年4月2日，樂視網披露董事會決議，深圳冠鼎向樂視致新增資，完成增資后，深圳冠鼎占股樂視致新20%。深圳冠鼎被視做是富士康方面的關聯公司。報導稱，由於樂視不斷被曝出資金危機，自2016年開始，深圳冠鼎就已經不在樂視致新的股東名錄當中。