中新網7月3日電 年中大促餘溫未盡，零售巨頭蘇寧已開始緊鑼密鼓準備即將到來的818發燒節。在內部，各事業部連夜召開秘密會議，密集備戰818。對外，蘇寧易購總裁侯恩龍連續率領高級別團隊造訪家電商界大佬，或將密謀醞釀家電行業大動作。

蘇寧團隊受到科沃斯「旺寶」的熱情接待

蘇寧團隊受到科沃斯「旺寶」的熱情接待

6月30日，蘇寧易購總裁侯恩龍、蘇寧易購生活電器公司副總裁郭曉偉、蘇寧易購生活電器銷售總監張奎等一行高管團隊，到訪科沃斯機器人科技有限公司蘇州總部。

走入科沃斯總部大廳，侯恩龍帶領的蘇寧易購團隊就受到機器人「旺寶」的熱情接待。旺寶機智活潑的「語言」引得大家開懷大笑。侯恩龍建議，將「旺寶」引入蘇寧門店，打造成「線下門店直通車」，由它來為走近蘇寧門店的消費者答疑解惑，不僅為消費者提供更專業的服務，還能讓消費者在輕鬆的氛圍中享受購物的樂趣。

科沃斯董事長錢東奇向蘇寧易購總裁侯恩龍介紹產品

科沃斯董事長錢東奇向蘇寧易購總裁侯恩龍介紹產品

侯恩龍表示，2016年蘇寧與科沃斯合作的第一款O2O產品「絕塵」自上市以來即受到了良好的市場反饋。該單品在線下的周銷長期排名掃地機器人品類第一，而蘇寧線上、線下的互動融合，消費者不僅能享受線上下單送貨上門的購物便利；還能親臨蘇寧門店，近距離與產品接觸，為不同消費者提供了有針對性的服務。「絕塵」的成功也讓科沃斯與蘇寧的合作更加緊密。

以818為契機，蘇寧將繼續深化與科沃斯的合作。採用工廠直供模式，為球迷帶來具有國米IP內容的限量定製款產品，用產品+內容+遊戲的形式，為科沃斯打造更多智能科技的網紅產品。7月底在蘇寧易購、蘇寧易購天貓旗艦店計劃同步上市DD8新品，並通過與蘇寧體育、蘇寧文創的合作，融入全面立體化的營銷模式，建立一個良性的家電消費生態新格局，讓高科技智能產品不再觸不可及，為消費者帶來更多智能優品生活家電。

蘇寧、科沃斯高管團隊合影

蘇寧、科沃斯高管團隊合影

2016年8月，蘇寧生活家電推出「蘇寧優品工程」。成立以來，數以萬計的「蘇寧優品」被送到消費者家中，「優品工程」越來越深入人心。以科沃斯為代表，蘇寧易購將優選產品准入門檻，打造出屬於蘇寧生活家電的優品產銷生態鏈。

科沃斯董事長錢東奇表示，隨著我國人口老齡化加速，勞動力成本上升，機器人替代人力將是未來趨勢。智能創新產品不費吹灰之力輕易取代了繁重瑣碎的家庭勞動，讓忙碌的現代人能夠節約更多時間忙於工作、學習、娛樂等。希望藉助蘇寧平台，讓科沃斯高科技產品走入尋常家庭，為用戶帶來方便，今年的818就是一次雙方緊密合作的好時機。

發燒節上演「機器人大戰」 蘇寧易購總裁侯恩龍到訪科沃斯？？

發燒節上演「機器人大戰」 蘇寧易購總裁侯恩龍到訪科沃斯？？

產品的密集首發優勢，線上線下爆發出的紅利，讓蘇寧成為了眾多品牌商在合作計劃中首選的合作夥伴。上半年，科沃斯與蘇寧的合作已取得了良好成效。面對即將到來的818發燒節，蘇寧與科沃斯將線上、線下齊發力，釋放全渠道平台價值，一起燃爆818。