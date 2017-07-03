巴鐵投資方華贏凱來撤銘牌，有投資者坐輪椅帶速效救心丸上門

來源：澎湃新聞

7月3日上午，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者在北京華贏凱來資產管理有限公司（下稱「華贏凱來」）門口看到，約有數十名投資者在華贏凱來門口打聽消息，他們或手持與華贏凱來簽訂的《借款與服務協議》，或相互焦急地交流著，希望找到拿回自己投資款的途徑。

此前一天，北京市公安局東城分局官方微博@平安東城 通報稱，北京華贏凱來資產管理有限公司被舉報從事非法集資活動，已依法立案偵查。通報提及，6月28日、29日、30日，警方先後將白某某（男，47歲，河北省邢台市人）等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

外界普遍認為，白某某可能是華贏凱來實際控制人白志明（又名白丹青）。

「華贏凱來」幾個大字已經撤下

7月3日，華贏凱來位於北京市東二環附近銀河sohoB座819室的辦公室大門緊閉，辦公室內沒有燈光在亮。透過公司的玻璃大門，之前貼在前台背面牆上的「華贏凱來」幾個大字，已經撤除。



有投資者向澎湃新聞透露，她昨天來的時候，「華贏凱來」幾個大字還在，門口還貼有寫有「周一正常」等內容的通知。該通知目前也已撤下。

圖片顯示，6月30日，「華贏凱來」幾個大字還在，門口還貼著寫有「周一正常上班」等內容的通知。封面新聞圖

澎湃新聞記者在現場看到，這些上門打聽消息的華贏凱來投資者，大多是五六十歲左右的人群。有投資者甚至坐著輪椅、帶著「速效救心丸」等藥品前來了解情況。

有現場投資者透露，總計有41000多人投資了華贏凱來。澎湃新聞接觸到的投資者中，最多給華贏凱來投資了30餘萬，最少的投資了1萬元。

據了解，華贏凱來向投資者吸收的投資，一部分是以債券的方式存在，有投資者透露債券的年利率為8%。有的是股權投資，華贏凱來向這部分投資者許諾了股權回報或巴鐵科技上市后的分紅。

有投資者向澎湃新聞表示，她給華贏凱來的投資年利率並不算高，「我們是在政府允許的範圍內投資」。

兌付方案與「巴鐵試驗線」

近期，華贏凱來向投資者發送多份兌付方案。

有投資者向澎湃新聞記者展示了華贏凱來向投資者發送的《房產兌付解決方案》《華贏凱來汽車兌付方案明細》《華贏兌付通報（24）期》等文件。《房產兌付解決方案》稱投資者可以用「總房款30%抵扣債」。《華贏凱來汽車兌付方案明細》稱「在華贏持有債權或者股權的客戶或者員工能夠用所持有的債權和股權抵扣車輛整車車款的30%-35%（不同車型比重不一），餘款由客戶自行承擔。」

《華贏兌付通報（24）期》宣稱，6月28日，華贏當天兌付總額為977500元，並且列出了線下實物兌付、現金兌付、房產兌付、車輛兌付等明細。

華贏凱來在秦皇島布局的「巴鐵試驗線」，近期遭遇拆除命運。

據中新網報導，6月21日午間，記者從秦皇島市北戴河區官方了解到，北戴河區將在月底前拆除「巴鐵試驗線」，恢復道路正常通行。

有投資者向澎湃新聞展示了一份《華贏官方消息：關於遷移秦皇島巴鐵樣車的公告》，該公告貨款為「華贏法人代表：白志明」，發佈於2017年6月17日。該公告稱，茲經與秦皇島市北戴河區有關部門協商，即日起決定將巴鐵1號樣車遷移管理，原場站拆除。該公告還稱，巴鐵1號結構測試樣車是巴鐵事業由零起步的標誌。業已完成車體結果數據採集以及人車通行環境測試等多項既定指標，為巴鐵工業化標準樣車改進和製造奠定了堅實基礎，現已完成其歷史使命。

在公告中，華贏方面還稱，下一步，巴鐵團隊將總結經驗，砥礪前行，爭取早日實現巴鐵事業重新啟動。

警方建議投資者到合同簽署所在地經偵支隊報案

7月2日下午，北京東城區警方發佈通報稱，針對有投資人舉報北京華贏凱來資產管理有限公司從事非法集資活動的情況，已將白某某等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，上述人員均已被依法刑事拘留。

在通報中，警方提示投資人儘快到合同簽署地公安機關報案，依法理性反映訴求，積極配合公安機關開展偵查辦案和調查取證工作。

7月3日上午，在華贏凱來辦公室門口現場維持秩序的警察向投資者建議，到合同簽署所在地經偵支隊報案。現場相關人士問詢了投資者和華贏凱來簽署合同的區域，並向投資者發放了對應的寫有北京各區公安分局經偵支隊電話和地址信息的紙條。

中午12時左右，華贏凱來辦公室門口人群逐漸散去，只有約30人繼續等待。