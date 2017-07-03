中新網貴州丹寨7月3日電 (記者 龐無忌)7月3日，丹寨萬達旅遊小鎮、貴州萬達職業技術學院營運啟動儀式在丹寨萬達小鎮舉行。歷時3年，總投入15億元的萬達丹寨三大扶貧項目全部落地運營。

棕牆灰瓦的萬達小鎮頗具當地民俗特色。開業當天，儘管烈日當頭，但這個5萬多平方米的旅遊小鎮人流如織，沿路的小店門口不時有遊客合影留念。難以想像三年前，這個熱鬧的地方僅僅是一片荒地。

萬達集團董事長王健林在當日的啟動儀式上表示，萬達丹寨扶貧採取企業包縣對口幫扶，這是中國扶貧模式的重大創新。萬達職業技術學院、萬達旅遊小鎮、丹寨專項扶貧基金三個項目總投入15億元，長期、中期、短期結合，以產業扶貧為主，精準扶貧，獲得2016年國家首個脫貧攻堅創新獎。

「試」出來的扶貧創新

經常登上中國富豪榜首的王健林曾經在接受媒體採訪時說，2020年正式退休之後，「不排除我去承包一個貧困縣，專門進行扶貧」。這個計劃提前實現了。2014年，王健林決定採用「企業包縣、整體脫貧」的模式，從貴州省的8個縣中選擇丹寨縣作為對口扶貧縣。

但即便是把「賺一個億當做小目標」的王健林在扶貧這個難題上也只能「摸著石頭過河」。丹寨的扶貧模式探索可謂一波三折。2014年12月，在萬達集團與丹寨縣剛剛簽署扶貧協議之時，萬達所提出的扶貧資金為10億元，扶貧措施主要是當地多數農民從事的養豬、種茶等。但經過全面調研后，萬達發現，這些產業並不適合在丹寨發展。

最終，2016年萬達確定職業技術學院、旅遊小鎮、扶貧專項基金三個扶貧項目，扶貧資金增加至14億元。為此萬達內部關於扶貧項目的PPT就做了50多版。

直至今天萬達旅遊小鎮正式啟動營運，萬達公佈的扶貧資金又悄然增加了一個億。

王健林曾在接受中新網記者採訪時感慨，扶貧不能下馬伊始就拍板，「拍腦袋的東西能成嗎？」

如今，王健林也坦言，萬達旅遊小鎮、職業技術學院營運，並不意味著從此萬事大吉。旅遊小鎮實現穩定經營至關重要。他指出，原定旅遊小鎮萬達經營3年，穩定經營后移交丹寨縣。根據丹寨縣委縣政府要求，「現在我表態，如丹寨需要，萬達可長期經營。另外扶貧基金髮放延至十年。其它後續產業投資項目將在旅遊小鎮經營一段時間后再作決定。」

精準扶貧3.0

如王健林所說，扶貧是一項長期、艱苦的事業，必須久久為功。分析人士認為，萬達此次提出的短期、中期、長期相結合的扶貧方式或可適用於更多貧困地區。

長期項目是指投資3億元捐建貴州萬達職業技術學院，通過教育提高丹寨人口素質，從根本上阻斷貧困發生路徑。學院建築面積5萬平方米，可容納2000名學生。萬達職業學院每年招收當地學生700人。萬達集團每年從學院畢業生中擇優錄取50%進入萬達工作。

中期項目是指投資7億元捐建丹寨萬達旅遊小鎮，旨在帶動全縣旅遊產業發展，增加大量就業崗位。丹寨萬達旅遊小鎮佔地400畝，建築面積5萬平方米。小鎮建築採用苗寨風格，引入丹寨特有的國家非物質遺產項目、民族手工藝、苗寨美食、苗醫苗葯等內容，並配套建設四星級萬達錦華酒店、多家客棧、萬達影城等，成為國內極具特色的綜合旅遊項目。小鎮成功運營后將帶動2000人直接就業，每年至少為丹寨新增100萬遊客，增加旅遊綜合收入超過5億元，拉動餐飲、住宿、手工藝品、農業等20個以上產業發展。根據中國旅遊研究院測算，可間接創造丹寨上萬人就業。

短期項目是指萬達投入5億元成立丹寨扶貧專項基金，一期扶持5年，基金每年收益5000萬元用於丹寨兜底扶貧，旨在覆蓋那些所有產業扶貧陽光照射不到的群體，分配給丹寨縣特殊困難人群。首期5000萬元扶貧基金收益已發放到丹寨縣3.83萬特殊困難人群和貧困戶手中，當年使丹寨貧困人口人均收入超過國家貧困線。

7000萬貧困人口的精準脫貧是中央立下的一張「軍令狀」。根據部署，到2020年中國所有貧困地區和貧困人口一道邁入全面小康社會。

國務院扶貧辦副主任歐青平指出，萬達整縣幫扶丹寨是中國民營企業扶貧模式的首創之舉，對於引導社會力量參與脫貧攻堅具有重要意義。當前，脫貧攻堅已經進入了啃硬骨頭，攻堅拔寨的衝刺階段，要實現2020年如期脫貧，必須採取超常規的舉措，動員全社會共同參與。在總結萬達幫扶經驗的基礎上舉辦的「萬企幫萬村」行動，已有2萬多家企業與2萬個貧困村建立了結對幫扶關係。通過投資項目、捐款捐物等多種形式參與精準扶貧，投入產業扶貧資金380多億元，公益扶貧資金80多億元，幫扶貧困人口300多萬人。(完)