美元指數在上周再次啟動跌勢，下破前五周震蕩區間，收盤在96.00整數位下方。非美貨幣全線走強，非美貨幣全線走強，歐元、澳元與紐元均到達上方周線阻力位，英鎊收盤企穩1.3000關口。美國股市方面，道指及標普500指數收盤上行，納斯達克指數微跌。黃金上周五收盤未下破1240的支撐關口，但今日早盤仍失守1240。

上周，在美聯儲銷聲匿跡的情況下歐央行，英央行及加拿大央行紛紛發出鷹派信號縮緊貨幣政策，全球外匯市場大幅動蕩，而受近期一系列疲弱經濟數據以及對特朗普經濟刺激政策預期消退的影響，市場對美聯儲今年能否再次加息產生懷疑，美元再次持續承壓。

因多重利空因素影響美指上周大幅下挫96整數關口，而非美貨幣藉此出現大幅上漲，歐元刷新年內高點。CFTC持倉報告顯示，美元的凈多頭頭寸已下滑至一年以來最低水平。

數據方面關注美國6月Markit製造業PMI終值，美國6月ISM製造業PMI及美國5月營建支出月率。

操作建議：

黃金

黃金上周維持弱勢震蕩下行，日內亞盤再次破位下行測試上周低點1237附近，暫時日線支撐位於1230至1235一線，如能有效下破則將打開更大的下行空間，本周即將公佈非農數據，前幾個交易日需要重點關注日線這一區域支撐，一旦下破則之後的非農數據恐加速黃金的下跌，日內短線阻力位於1240至1242一線，可在此介入空單，止損1245之上，目標1232附近，如破位可反彈1235加倉做空，目標1221。

澳元兌美元

澳元上周因美元的大幅下挫出現拉升，最高觸及0.7710一線，周線阻力位於0.7730，在此位置如有多單需要做好減倉準備，日內延續多頭趨勢，短線支撐位於0.7630，可在此介入多單，止損0.7600，目標0.7730阻力位。

紐元兌美元

紐元上周再次收陽，為近兩年來第一次出現七周連陽格局。在整個非美貨幣同步上漲的情況下，紐元上行趨勢明顯但幅度較小，周線阻力位的壓制意味著本周仍有嘗試紐元中線空單的機會，日內建議先以短線思路為主。建議在0.7330附近做空，止損0.7360，目標0.7260。