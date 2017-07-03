新浪港股訊 據香港信報報導，「債券通下」的「北向通」今早開通，多家銀行完成「首筆交易」。

交通銀行（03328）表示，率先達成全市場首單交易。據中國銀行間債券交易系統顯示，交行與交行澳門分行達成「債券通」首筆交易，交易標的為國開債。此外，交行與滙豐銀行亦達成兩行間首單交易。

中銀香港（02388）旗下中銀香港資產管理亦表示，全權委託投資賬戶和中國銀行上海總部進行了「債券通」下的首筆國債交易和首筆公司債交易，並且和中銀香港完成了首筆「債券通」下，以在岸人民幣滙率成交的即期人民幣（CNY）交易。

工商銀行（01398）指出，完成了「債券通」啟動后的做市首批交易，先後與與海通國際、易方達資產管理（香港）等多家境外投資者達成多筆交易。

滙豐表示，作為首批「債券通」做市商（即莊家），已於內地銀行間債券市場完成首筆「債券通」交易，成為「債券通」啟動后首批參與交易的銀行。

渣打銀行稱，今日透過在中國擔任交易莊家及在香港提供結算、託管和外滙服務，協助包括招商證券、廣發全球資本、宏利資產管理等投資者完成交易。