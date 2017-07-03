中證網訊（記者 劉楊）7月3日，普華永道發佈2017年首次上市融資（IPO）市場上半年回顧數據。數據顯示，上半年，無論是IPO的數量還是融資金額，均較2016年同期有大幅上漲。與此同時，普華永道預計，今年下半年IPO增速較上半年將有所放緩，全年IPO將達到320-350宗，融資規模2200-2500億元人民幣，部分超大型企業有機會在今年第四季度上市。

普華永道披露的數據顯示， 在2017年上半年的246宗IPO中，上海主板IPO共計120宗，融資金額達766億元人民幣；深圳中小企業板IPO共計44宗，融資金額204億元人民幣；深圳創業板IPO共計82宗，融資金額285億元人民幣。若分行業來看，上市企業以工業產品、消費品及服務、信息科技及電訊行業為主。

普華永道中國內地及香港市場主管合伙人林怡仲表示：「延續去年下半年的趨勢，2017年一季度IPO呈現快速增長的態勢。但綜合考慮A股市場整體規模、承載能力、上市公司質量、投資者風險等多方面因素，自五月下旬開始，A股IPO核發規模呈現縮小的趨勢。雖然，A股在6月21號成功納入MSCI新興市場指數和全球基準指數，但監管機構不會因此改變改革方向與監管節奏。我們預計下半年IPO增速較上半年將有所放緩，全年IPO將達到320-350宗，融資規模2200-2500億元人民幣，與我們年初的預期保持一致。」

普華永道還預測認為，2017全年上海主板預計將有150-160宗IPO，融資額達1500-1600億元人民幣，預測平均市盈率達20-40倍；深圳中小板及創業板全年預計將有170-190宗IPO,融資額達700-900億元人民幣，預測深圳中小板的平均市盈率為20-40倍，創業版的平均市盈率30-40倍。

「同時，我們注意到，監管機構對於中介機構勤勉盡責專業程度的要求越來越高，同時更加強調嚴把上市公司質量關，相信這些也是影響IPO增速的部分原因」，普華永道中國審計部合伙人孫進補充稱，「若從上市公司的行業方面看，傳統的工業製造、消費品及服務等行業依然佔據主流；但未來隨著資本市場改革的不斷推進，高質量的TMT公司以及遊戲公司有望增加。」

至於香港IPO市場方面，普華永道表示，2017年上半年保持平穩發展，共有72家企業在港上市，融資金額為536億港元，同比分別上升了80%和23%。

在中小企IPO活躍帶動下，香港創業板IPO無論數量或融資金額都按年增加逾倍。今年，正值香港回歸祖國20周年。在慶祝香港回歸20周年之際，粵港澳三地政府簽署《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》，未來這一地區將建成世界級港口群和空港群，以及現代化的高速公路、鐵路、城市軌道交通網路，將有利於深化內地和港澳交流合作，提振當地經濟發展。

「債券通也於7月3日上線，再加上過去一兩年，內地與香港資本市場的互聯互通措施，長期而言將有助於吸引國際資金透過香港的互聯互通的渠道投資內地公司的企業債和股票，同時也將促使香港金融市場的進一步繁榮，對香港的各類金融機構也不同程度構成利好，加強香港區域內最有競爭力的國際金融中心之一的地位。」

林怡仲總結稱：「普華永道對2017年下半年香港IPO市場前景審慎樂觀，新股融資活動將保持平穩發展，部分超大型企業有機會在第四季度上市；全年新股上市企業有望達到創紀錄的160宗，融資總額將達2200億港元。」