中證網訊 （記者 康書偉）山東證監局、山東省證券業協會、山東省期貨業協會日前在濟南市萬達廣場現場向市民宣傳了當日正式實施的《證券期貨投資者適當性管理辦法》。這是山東證監局本年組織開展的投資者教育進社區系列活動第二期。

活動現場，山東證監局及協會工作人員向投資者發放有關《辦法》的宣傳材料，介紹了《辦法》的適用範圍、投資者分類、經營機構在銷售產品或提供服務時的禁止性行為、投資者提供信息的義務等內容，幫助投資者深入了解《辦法》重點內容，引導投資者正確認識投資風險，在充分了解產品或者服務情況，聽取經營機構適當性意見基礎上，根據自身能力審慎決策、理性投資。

投資者教育進社區系列活動，是監管部門根據投資者教育宣傳的新形勢，開展的投教系列活動，也是今年《辦法》宣傳教育的重要途徑之一。活動旨在引導投資者理性投資，本次宣傳屬第二期。除此之外，監管部門以多種形式深入宣傳《辦法》的舉措還有：一是以「3·15國際消費者權益日」為契機，以宣傳《辦法》為重點，以「倡導理性投資，遠離非法證券期貨活動」為主題，組織證券期貨經營機構開展為期一個月的投資者權益保護主題宣傳教育活動。二是藉助上市公司、證券期貨經營機構等市場主體的網站、微博、微信等網路宣傳渠道，建立投資者保護和教育宣傳共享平台。三是通過接受山東廣電廣播經濟頻道採訪，答疑釋惑，深入宣傳證券業經營機構應當履行的適當性管理義務。四是指導山東省證券業協會參與山東廣電廣播經濟頻道組織的《財經大講堂》系列活動，全面宣傳《辦法》及配套業務規則。五是通過網路有獎問答形式，進一步擴大《辦法》知識普及範圍，提高中小投資者自我保護能力。

山東證監局表示，將繼續加大《辦法》及配套業務規則的宣傳力度，督促證券期貨經營機構切實落實適當性制度，將適當的產品或服務銷售或提供給適當的投資者，提高服務質量和水平。