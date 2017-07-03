新華社香港７月３日電（記者丁梓懿）為慶祝香港回歸祖國２０周年，中國首艘航空母艦「遼寧號」及三艘屬艦將於７日至１１日停靠香港，並於８日及９日向公眾開放。香港市民熱切期待一睹航母風采，派發參觀券的消息傳出后，不少人提前一天到軍營門口冒雨通宵排隊。

中國人民解放軍駐港部隊２日晚上發出公告，中國人民解放軍海軍１６艦編隊「遼寧號」與導彈驅逐艦「濟南號」、導彈驅逐艦「銀川號」、導彈護衛艦「煙台號」３艘屬艦，將於７日至１１日停靠香港，並參加香港回歸祖國２０周年暨中國人民解放軍進駐香港２０周年慶祝活動。

解放軍駐香港部隊表示，將會向香港永久性居民公開發放共２０００張參觀券，８日和９日各１０００張；另向特定團體定向發放１６００張，８日和９日各８００張。

２日晚１０時，已有市民在中環軍營門外排隊。排在首位的駱先生表示，從網上看到派發參觀券的新聞后立即前來排隊，已備好椅子和傘，準備通宵等候。排在第二位的范小姐表示，會與男朋友交替通宵等候。

截至２日晚上１１時，中環軍營大門外已有數十名市民排隊，更有人自帶帳篷，做好通宵輪候的準備。石崗軍營門外，也有十多名市民冒雨通宵等候，駐軍人員還貼心地為在場市民派發瓶裝水。

海軍新聞發言人梁陽２日說，海軍航母編隊赴香港參加有關慶祝活動，將使香港同胞進一步了解黨的十八大以來國防和軍隊建設特別是海軍建設取得的巨大成就，有效展示我軍威武之師、文明之師的良好形象，進一步激發香港同胞愛國愛港的熱情，凝聚和振奮民族精神。