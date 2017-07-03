新華社上海７月３日電（記者潘清）７月Ａ股平淡開局，３日滬深股指雙雙收紅，但漲幅較為有限。創業板指數走勢強於兩市大盤，漲幅接近１％。大部分行業板塊收漲，鋼鐵板塊表現強勢，整體漲幅超過３％。

當日上證綜指以３１９２點微幅低開，早盤下探３１７７．０２點的全天低點后開始震蕩回升，並在午後維持紅盤。尾盤滬指收報３１９５．９１點，漲３．４８點，漲幅為０．１１％。

深證成指收報１０５３５．０５點，漲５．４４點，漲幅僅為０．０５％。

創業板指數表現明顯強於兩市大盤，漲０．９９％后，以１８３５．９９點報收。中小板指數表現不佳，逆勢錄得０．１４％的跌幅，收報６９３６．５７點。

儘管股指漲幅有限，滬深兩市上漲品種總數超過２３００隻，遠多於下跌數量。不計算ＳＴ個股和未股改股，兩市２５隻個股漲停。滬深兩市各有一隻新股掛牌上市，首日漲幅均為約４４％。

大部分行業板塊收漲。鋼鐵板塊表現強勢，整體漲幅超過３％。農業板塊漲幅也在２％以上。釀酒造酒、家電、券商保險等少數板塊整體收跌，不過幅度都不足１％。

滬深Ｂ指漲跌互現。上證Ｂ指漲０．１２％至３２７．６５點，深證Ｂ指跌０．１５％至１１４９．４７點。

當日滬深兩市分別成交１５６６億元和２１３２億元，總量接近３７００億元，較前一交易日有所放大。

新近公佈的６月財新中國製造業ＰＭＩ重回榮枯線上方，顯示製造業保持擴張勢頭。不過，由於缺乏更多利好指引，７月Ａ股開局表現相對平淡。